Autoridades de la Red asistencial, funcionarios de salud y representantes de la empresa, conformaron la comitiva que visitó las islas de: Pilcomayo, Sola, Traiguén, Luchin y Vergara.

Aysen.- Los días martes 18 y miércoles 19 de febrero, se concretó la primera visita de la ronda médica por el litoral de Aysén, programada para el presente año, tras meses de coordinación y trabajo, que posibilitaron la Puesta en Marcha del convenio suscrito el 2019, entre el Servicio de Salud Aysén y la acuícola Australis Sea Food.

A las 8:30 de mañana del martes, zarpó desde Puerto Aguirre, la lancha rápida Doña Nilda, facilitada por la empresa, que permitió el traslado de un equipo de salud compuesto por médico, enfermero y kinesiólogo, además de la Directora del Servicio de Salud Aysén, Rina Cares, el Director de Atención Primaria, Rubén Fernández, la Encargada del Programa de Salud de Pueblos Originarios, Marcia Nahuelquin y trabajadores de Australis.

Familias y lugareños que habitan las islas de Pilcomayo, Isla Sola e Isla Traiguén, fueron evaluados y atendidos por los profesionales, demostrando a los visitantes, diversas manifestaciones de gratitud, ya que, en algunos casos, hace meses que no eran visitados por amigos o familiares.

La Directora del Servicio de Salud Aysén, tras el recorrido por las islas y compartir con sus habitantes, sostuvo: “Doy gracias a Dios, por permitirme estar acá, trayendo salud a personas que por las condiciones de aislamiento en las que se encuentran, no pueden concurrir a un control médico. El trabajo que nuestra ronda médica realiza en toda la región de Aysén, me llena de orgullo por eso no puedo hacer otra cosa que agradecerles su entrega y profesionalismo, y si es de agradecimientos se trata, mil gracias también manifiesto para con la empresa Australis, quien en su línea de responsabilidad social, están haciendo posible, que estemos cumpliendo parte de la tarea que se nos ha encomendado por parte del Presidente, Sebastián Piñera y el Ministro de Salud, Dr. Jaime Máñalich”, indicó la Directora de salud.

Por su parte, Omar Vega Gatica, jefe de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa Australis Sea food, sostuvo en radio FM del Mar de Puerto Aguirre, que “Es muy gratificante efectuar esta tarea junto al Servicio de Salud, donde nosotros como empresa nos comprometimos a colocar toda la logística necesaria para que los equipos médicos, puedan ingresar a las islas, donde muchas veces por temas de conectividad no han podido llegar; las personas estaban muy contentas, pudimos satisfacer una necesidad que había desde hace mucho tiempo; como empresa Australis, siempre vamos a estar apoyando a las comunidades, tenemos mucho trabajo con distintas organizaciones desde la octava a la décima segunda región”, puntualizó.

Testimonio de beneficiario.

Para mí es muy bueno, porque aquí la posta más cercana para viajar es Puerto Aguirre, para lo cual tenemos que tener buen tiempo. No tenemos lanchas rápidas; en caso de: pedimos ayuda, pero me parece muy bien que la ronda médica se haya preocupado de eso”, indicó Esau Nahuelquín, de isla Traiguén.

Destacamos que la firma del convenio suscrito entre el Servicio de Salud Aysén y Australia Seafoods, permite el traslado de la ronda médica mediante una lancha rápida dispuesta por la empresa para garantizar la Atención Primaria de más de 30 familias, así como también, posibilita evacuar en casos de emergencia a quienes requieran de una atención rápida, para lo cual, han dispuesto además de sus teléfonos satelitales, cosa de garantizar una respuesta oportuna.

En 2 meses más, la ronda médica dependiente de la Dirección de Atención Primaria del SSA, retornará a las islas, para continuar con las atenciones a la comunidad del litoral.