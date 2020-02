Beneficio le llegará a cerca de 11 mil familias de la región, alcanzando los 23 mil aportes consistentes de $47.765. Intendente valoró pago anticipado y mayor cobertura del beneficio gracias a “un esfuerzo importante que se hace desde el Gobierno y que hoy les permite a miles de familias programarse de otra manera”.

Coyhaique.- Hasta la vivienda de Yessenia Soto se trasladaron la Intendente, Geoconda Navarrete, la seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce y el director del IPS, Carlos Rodríguez, para hacer efectivo el pago del Aporte Familiar Permanente, el cual se empezó a entregar en una primera instancia a contar del 15 de febrero y que en su totalidad beneficiará a más de 11 familias en todo el territorio regional.

En el caso de Yessenia Soto –madre de 4 hijos- el gobierno le validó un total de 5 cargas, lo que implica una suma importante de dinero para ella y su familia, el cual dijo ya sabe dónde destinar. “Esto súper bien porque yo ahora me voy a estudiar y me llevo a mis hijos –cuatro- y me va servir mucho para comprar los útiles y uniformes para el jardín y el colegio; me llegó en el momento justo”

Soto además aprovechó la instancia junto a Geoconda Navarrete, Andrea Ponce y Carlos Rodríguez para agradecer al gobierno este tipo de beneficios, en nombre de muchas mujeres que deben criar solas a sus hijos: “Gracias al gobierno por la ayuda, en especial por las mamás porque no tenemos el apoyo de los padres y esto es un apoyo muy importante”.

Las palabras de Yessenia Soto fueron recogidas por la Intendente Geoconda Navarrete quien tras compartir con la madre y su familia explicó el sentido del adelanto del ex bono marzo. “Hoy día estamos junto a Yessenia, sus niños y familia dando inicio a esta versión 2020 del pago del Aporte Familiar Permanente, que se destina a un gran número de familias, no solo vulnerables sino que a aquellas que reciben subsidio. Esto se ha ido ampliando en un esfuerzo importante que se hace desde el Gobierno del Presidente Piñera y que hoy les permite a miles de familias programarse de otra manera, disponer de estos recursos con tiempo suficiente para cubrir las necesidades que estimen conveniente”, dijo.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, recalcó a los beneficiarios y a quienes no lo son a “estar atentos a las fechas en que reciben sus pagos y si alguien no sabe que va a recibir este beneficio o si ve que pasó la fecha y no lo recibió, se acerque a las oficinas del IPS Chile Atiende, contamos con oficinas en Coyhaique, Cisnes, Aysén, Chile Chico y Cochrane; además nosotros estamos disponible para atender todas las dudas”.

El director del IPS, Carlos Rodríguez, señaló además que “pueden haber casos de apelación” agregando que el actual beneficio recae sobre personas u familias que cuentas con cargas familiares “totalmente acreditadas al 31 de diciembre de 2019. O sea, si alguien inscribió una carga ahora, no necesariamente le va corresponder”.

Cabe consignar que al igual que el anterior, la cancelación del beneficio se adelantó para febrero y que en su primera etapa –desde el 15 al 28 de febrero- tendrá un alcance de 4 mil familias. Un segundo grupo recibirá el mismo incentivo a contar del 2 de marzo, hasta el 14 del mismo mes y un tercer grupo recibirá el Aporte Familiar Permanente desde el 16 de marzo.

Para cualquier duda o consulta, puede ingresar al sitio web www.aportefamiliar.cl o bien dirigirse a las oficinas del IPS o la seremi de Trabajo y Previsión Social.