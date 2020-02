En una sencilla ceremonia, el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez realizó la entrega en contrato comodato por un año del refugio Cerro Cordón al Club de Montaña Nevados de Aysén.

Puerto Aysen.- Esto, luego de que durante enero último, los integrantes de esta agrupación solicitaran la instalación municipal con el objeto de utilizarla como centro de operaciones, para llevar a cabo la planificación y ejecución de sus actividades.

En este sentido, la solicitud fue aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria del 24 de enero de 2020, señalándose que este contrato permite ceder el uso y goce a título gratuito de la dependencia municipal, y donde el compromiso del club es la mantención del sendero, así como la claridad de que el destino es meramente deportivo y en ningún caso lucrativo, por lo que no se cobrará por las actividades que allí se desarrollen.

Durante este periodo se espera, el Cerro Cordón pueda consolidarse como un atractivo turístico regional, ampliando alternativas deportivas al aire libre en la comuna y fomentando la vida sana, tal como señaló el presidente de la entidad, Ricardo Tauber.

“Muy feliz, muy satisfecho con el logro. Reitero mis agradecimientos al señor alcalde, a las autoridades locales y para mi grupo con quienes podremos potenciar absolutamente nuestras actividades al aire libre. Ya que estamos al pie de la montaña, tenemos equipos para desarrollar ascensos hasta la cumbre del cerro Cordón y desde acá desarrollar todas nuestras actividades administrativas como proyecciones a futuro. El compromiso nuestro es la mantención de los senderos existentes, mejoras absolutas para que el día de mañana podamos invitar a la comunidad, a la gente de los cruceros a hacer trekking hacia la montaña, teniendo los senderos óptimos”, indicó.

Por su parte, la primera autoridad comunal, Luis Martínez, relevó esta iniciativa que pretende continuar con el desarrollo de la comuna, apuntando especialmente a temas como el turismo, educación medio ambiental y recreación.

“De plena importancia, primero destacar al municipio que pensó en esto. Al ex alcalde, Óscar Catalán, quien junto a un gran equipo de gente pudieron despejar, hacer camino, construir un edificio, lo que muchas veces quizás no fue bien entendido por la comunidad pero este era el propósito, había que encontrar quién pudiera usarlo. Es un edificio de primera línea, alimentado con un sistema solar y qué mejor que el Club Nevados de Aysén, que se acercaron con un proyecto, con una idea, con ganas de desarrollar actividades y entregarlas a la comunidad”, expresó agregando que “vamos a seguir haciendo mejoramientos porque este es un lugar que es un polo de desarrollo turístico para los ayseninos. Como digo, no estamos haciendo cosas para los turistas, sino para los ayseninos y que sirva por supuesto para quienes vengan de otras partes. Yo estoy muy contento, muy conforme que me haya tocado a mí culminar este camino que fue largo y que hoy finalizamos de manera exitosa y que no me cabe duda este club le va a sacar el mejor de los provechos en beneficio para toda la comunidad”.

Con la presencia de los representantes de la organización y los concejales por Aysén, Luis Otth y Samuel Chong se efectuó la firma de contrato y posterior entrega de llaves del recinto municipal, ubicado en el cerro Cordón, monumento natural, patrimonio turístico de la región, ícono del senderismo en la comuna y cuna de montañistas y escaladores locales. Uno de los atractivos turísticos más imponentes y hermosos de la región, el cual posee un sendero de aproximadamente seis kilómetros de longitud, inmerso en el bosque siempre verde que caracteriza esta latitud, permitiendo maravillarse con la flora y fauna local.

Cabe señalar que Nevados de Aysén nació durante el 2018 con el firme propósito de reunir a amantes de la vida al aire libre y los deportes outdoor. Con su surgimiento, se ha permitido brindar a la comunidad una alternativa recreativa y sana, acercando de forma responsable los conocimientos en deportes de aventura.