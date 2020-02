Puerto Bertrand es un pequeño pueblo, donde su comunidad participó de manera muy activa de cada de unas las actividades que la comisión organizadora junto a la Municipalidad de Chile Chico programó durante una semana, con motivo de un nuevo aniversario. Actividades culturales, gastronómicas, deportivas, acuáticas, históricas, con adultos mayores, niños y adolescentes, fue lo que se desarrolló en la zona conocida como el nacimiento del rio Baker.

Puerto Bertrand.- Hubo también dos alianzas, las que reunieron puntos y vendieron votos para sus candidatas, resultando ser la ganadora y nueva Reina de Puerto Bertrand 2020, la joven de 17 años, Yobana Barría Carrera. De esta forma, continua una tradición que por muchos años ha seguido una amplia pero unida familia de la zona.

“Muy nerviosa y feliz igual porque seguimos la tradición, donde todas las Sobarzo van ganando la corona. Por eso traté de participar en la mayoría de las actividades, anduve vendiendo votos, hablando con la gente y me costó un poco como soy vergonzosa. Pero tuve muy buen apoyo de mi familia, me decían que tenía que vender hartos votos, que deje la vergüenza a un lado y así pudo salir adelante. Quiero dedicar esta corona mi tío Juan Sobarzo, al igual que a mi abuela Rosa Laurie”.

La Virreina de Puerto Bertrand 2020 es la señorita, Mariana Bustamante Catalán, quien por motivos de trabajo no pudo participar de todas las actividades, pero destacó el lindo aniversario e invitó a quienes no conocen la localidad, a encantarse con su belleza y los puntos turísticos que posee.

“Fue una linda experiencia, me habían dicho muchas veces que participe pero no quería y ahora aquí estoy. Yo y mi familia somos de acá de Puerto Bertrand y las actividades estuvieron muy lindas, bien hechas y es diferente a lo que han hecho otros años, entonces, estubo muy bonito. Estoy muy feliz porque mis amigos del gremio del turismo me apoyaron mucho, ellos vendieron casi todos los votos, entonces, muy agradecida porque unas son unas lindas personas. Además, quiero invitar a todos que conozcan Puerto Bertrand, es un lugar paradisiaco, tienen que venir, hay paisajes hermosos, la gente es muy linda, así es que, vale la pena venir”.

Tras la coronación de la Reina de Puerto Bertrand 2020, se realizó el tradicional baile al aire libre, en el que vecinos, vecinas de la zona, comparten con turistas nacionales y extranjeros al ritmo de las rancheras y el chamamé del grupo Esencia Tropical.