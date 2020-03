Comisión Regional de tránsito convocó a una actividad de control en la que participaron voluntariamente las dos agrupaciones de transportistas escolares de Coyhaique, Sindicato Los Manantiales y Nuevo Amanecer.

Coyhaique.- El inicio del año escolar trae consigo varias preocupaciones para padres y apoderados. Una de ellas es la contratación de medios de transporte para que sus hijos sean trasladados a escuelas, liceos, colegios y jardines infantiles. Acogiendo esta inquietud, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito, CORESET, hizo un llamado a las agrupaciones de transporte escolar para ser parte de un chequeo completo, tanto de las condiciones técnicas y documentación del vehículo, como de los antecedentes de choferes y auxiliares.

La acción fue liderada por la Intendente Geoconda Navarrete, seremiTT Fabián Rojas, General de la XI Zona de Carabineros, José Riquelme y contó con la participación del Seremi de Educación Sergio Becerra. La convocatoria, voluntaria, reunió a socios de las dos agrupaciones de transporte escolar de Coyhaique, Sindicato Los Manatiales y Nuevo Amanecer, logrando reunir a 26 vehículos para esta labor inspectiva.

“Se trabajó con los dos sindicatos de prestadores de servicios de buses de transporte escolar haciendo esta supervisión, que permite dar tranquilidad a padres y apoderados que utilizan este medio de transporte para llevar y traer a los niños de sus colegios. Como Gobierno estamos preocupados de que nuestros niños y jóvenes transiten en condiciones seguras cumpliendo la normativa vigente, por lo que agradecemos la cooperación de los dos sindicatos que agrupan a los 98 vehículos que transitan en la ciudad de Coyhaique”, señaló la primera autoridad regional.

Desde la SeremiTT se entregaron algunas indicaciones a los padres respecto a qué exigir al transporte escolar contratado: “La recomendación es fijarse en los documentos que todos los vehículos de transporte escolar tienen que tener. Primero, el certificado que permite a estos buses circular, que es importante porque no sólo indica quien es el responsable de este servicio sino que también a los conductores y el adulto acompañante que están habilitados para dar este servicio, que están chequeados por el Ministerio para trabajar con menores”. El titular de transportes agregó que “hemos detectado bastante informalidad en transporte escolar, solo los vehículos que están habilitados portan una tarjeta amarilla que los certifica para prestar el servicio”.

La policía uniformada también se refirió a quienes desarrollan esta actividad fuera de norma: “Hacemos el llamado de que no por ahorrar dinero, estén buscando formas alternativas de trasladar a los menores porque en definitiva esto es lo que se necesita, vehículos que estén debidamente documentados y con todas las medidas de seguridad. Para todos los padres es importante saber a quién le estamos entregando nuestros hijos y que el vehículo en que se transporta reúna todas las condiciones”, aseveró el General Riquelme.

Para los dirigentes esta instancia también es útil ya que permite validar su labor ante las familias que los contratan. “Estamos dando a conocer nuestro equipo de trabajo, que cumple con todo lo que corresponde a la ley. Estamos demostrando transparencia con toda nuestra documentación al día. No tenemos nada que esconder” señaló el presidente del Sindicato de Transporte Escolar Los Manantiales, Juan Carlos Subiabre.

El presidente de la agrupación de Transporte Escolar “Nuevo Amanecer”, William Salas, agregó: “La idea es que la gente sepa que estamos normados y con toda la documentación al día y hacer el llamado a que la gente prefiera el transporte formal . Somos nosotros y estamos acá, presentes con la autoridad y agradecemos esta oportunidad.”

Como orientación a los padres y apoderados, se informó que para verificar que el vehículo esté debidamente registrado como Transporte Escolar se puede ingresar la patente en la página web www.fiscalización.cl. Además en el sitio del Registro Civil www.registrocivil.cl es posible constatar si los choferes o ayudantes tienen inhabilidades para trabajar con menores de edad, ingresando nombre y rut.