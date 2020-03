La finalización de las actividades también trajo consigo la definición sobre la alianza ganadora en esta versión del evento.

Aysen.- Cerca de 500 personas asistieron a la jornada de finalización del aniversario de Islas Huichas, instancia que contó con una degustación de cordero gratuita para los asistentes, la participación del conjunto folklórico “Patagonia mía” y por primera vez en la zona una demostración de jineteadas en el estadio de Puerto Aguirre, finalizando con la presentación del “Dúo Ilusión” en la Escuela Carlos Condell de Caleta Andrade. Durante la jornada además, se premió a la alianza roja, ganadora tras la sumatoria de puntos del aniversario.

El alcalde de la comuna, Luis Martínez Gallardo señaló que “como alcalde de la comuna ha sido una jornada muy importante, pero el aniversario en sí ha sido importante porque se trabajó con los vecinos, se creó una comisión de vecinos que llevaron adelante en conjunto con el municipio y con toda la logística que aporta el personal municipal. Yo creo como digo un aniversario redondo, feliz y seguir trabajando por la gente de Islas Huichas”.

En tanto, Alejandro Vera uno de los artistas del Dúo Ilusión destacó respecto a la fiesta realizada que “super bonito con un lleno total, harta gente cariñosa y buenos para el baile porque amanecimos y nadie se quería ir en realidad. Son una gente muy linda, muchas gracias por el cariño y que les vaya super bien, puras buenas vibras”.

Uno de los atractivos más llamativos fue la realización de jineteadas en estadio de Puerto Aguirre, una demostración que contó con varios exponentes liderados por don Renan Catalán, quien en compañía de su equipo deleitó a la audiencia con un espectáculo tradicional excepcional. En la oportunidad la empresa Salmón Chile entregó degustaciones de salmón a los asistentes de forma gratuita.

Nicolás Ainol, quien viajó desde Puerto Aysén hasta la localidad para ser parte de esta fiesta mencionando que “es mi primera vez por acá y por suerte nos tocó un día bastante bonito, así es que la experiencia a eso le da otro plus. Por otra parte más temprano estuvimos en las jineteadas viendo algo que no acostumbro así es que igual fue bonito, una experiencia fuera de lo habitual así es que 100% recomendado y totalmente agradable. Se agradece toda la gestión municipal de por medio para llevar a cabo este evento”.

Finalmente cabe destacar que, la presentación otorgada por el conjunto folklórico Patagonia Mía fue posible gracias al financiamiento obtenido en el “2% de Cultura” proveniente del Gobierno Regional de Aysén y su consejo.

Show de artistas nacionales

En la plaza de Caleta Andrade, los últimos artistas nacionales encargados de hacer vibrar a los habitantes de la localidad fueron “Los Rancheros del Río Maule” y la interprete nacional y ex participante de “Rojo, el valor del talento” Pía María Silva. En la oportunidad ambos artistas destacaron la belleza con la que cuenta la localidad costera.

Jaime Aravena, vocalista, tecladista y director de Los Rancheros del Río Maule indicó que “cuando llegué acá dije, chuta lamentablemente no nací acá, pero fue un lugar con una impresión muy hermosa cuando lo vi, así es que cuídenlo, son muy pocos los lugares como este en Chile. Nos vamos felices, en primer lugar por haber visitado Islas Huichas y por todo el cariño que nos brindó la gente hoy día así es que muchas gracias y he de esperar a que algún día vuelva de nuevo”

En tanto, Pía María Silva mencionó que “es lindo conocer lugares nuevos, nunca había estado acá y la verdad es que me enamoré, sobre todo en el camino que, qué maravilla de paisaje que tiene y nada, muy feliz con el recibimiento de la gente. Agradezco nuevamente la invitación, lo pasé muy bien es un repertorio que generalmente elijo para todas las edades y a pesar de que hace un poquito de frío y eso puede evitar moverte igual vi a algunas personas cantando y con eso me voy, me voy con el corazón lleno y muy feliz por estas oportunidades y por estos escenarios que son un privilegio para nuestra carrera”. Finalizó Silva.