En el caso del fatal atropello de Sebastián Tocol, ocurrido en julio del año recién pasado, se han conocido diversos detalles respecto al proceso investigativo y las estrategias utilizadas por el abogado del imputado, con la finalidad de exculpar a Nicolás Farías Zúñiga de los delitos que le ha imputado la Fiscalía local de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- Una de las presentaciones que hizo ante el Tribunal el abogado de Farías era una investigación privada y tres supuestos testigos del accidente, quienes habrían asegurado haber visto cómo ocurrieron los hechos, aun cuando una de estas tres personas y según lo mencionado por el fiscal Aquiles Cubillos, “señala no haber visto nada”.

Finalmente, la supuesta investigación privada y los testigos, principalmente la declaración de estos últimos fue desestimada por el Tribunal, debido a que cambiaron sus versiones y no resultaban del todo creíbles, indicó el fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos.

“El Tribunal desestimó la versión de estos testigos, porque consideró que, primero habían incurrido en contradicciones al señalar el lugar en que se encontraban, donde dieron una primera versión durante la investigación privada y en Fiscalía, después en juicio señalaron otro lugar. Porque el lugar donde ellos señalaron que se encontraban en una primera instancia era imposible ver el accidente, había mas de 250 metros de distancia, nosotros concurrimos al lugar, sacamos fotografías de día y de noche y le pudimos acreditar al Tribunal que desde ese lugar no había visibilidad, cero visibilidad. Por lo tanto, en virtud de eso, dándose cuenta de que era imposible convencer al Tribunal de esa versión, cambiaron el lugar donde supuestamente habían estado y se situaron en una calle mucho más cercana, eso obviamente resultó ser contradictorio para el Tribunal. Además, existe un tercer testigo que iba justamente con estas dos personas en el mismo móvil supuestamente esa noche y él señala no haber visto nada de lo que declaran los otros dos testigos, por lo tanto, también es contradictorio y eso llevó a concluir al Tribunal que estos testigos no era veraces y les restó credibilidad”.

El persecutor, recordó que quienes declaran ante un Tribunal deben decir la verdad y son advertidos de aquello bajo juramento.

“Las personas que declaran ante un Tribunal son advertidas de que deben decir la verdad, bajo promesa o juramento. Porque si no lo hicieren, pueden cometer el delito de falso testimonio, pero para ello, somos nosotros el organismo persecutor el que debe acreditar que efectivamente se cometió ese delito, a través de antecedentes objetivos y concretos”.

El fiscal Cubillos, detalló por último que, en forma paralela a la investigación por el fatal atropello de Sebastián Tocol, el Ministerio Publico inició las indagatorias por el delito de obstrucción a la investigación.

“Existe desde hace varios meses, una causa por obstrucción a la investigación, abierta en forma paralela a la causa de Sebastián Tocol, que abrió el fiscal Alex Olivero a raíz de varios hechos, no solo respecto de la investigación privada sino también sobre otros sucesos que tuvieron relación con la investigación”.