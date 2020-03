La actividad es liderada por la Subsecretaría de Previsión Social y busca dialogar y constatar en terreno las condiciones laborales, previsionales y de seguridad y salud que afectan a los trabajadores del rubro en las ciudades puerto.

Puerto Chacabuco.- En Puerto Chacabuco se realizó el lanzamiento de la “Mesa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el rubro Pesca y Acuícola”, la cual es liderada por la Subsecretaría de Previsión Social y cuyo objetivo es construir un diálogo social para la constatación en terreno de las condiciones laborales, previsionales y de seguridad y salud que afectan a los trabajadores/as del rubro.

Esta mesa se ha desarrollado ya en seis ciudades puerto a nivel nacional, participando en esta ocasión la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dirección del Trabajo, representantes de la Seremi de Salud y de la Subsecretaría de Previsión Social, representantes de la Asociación Chilena de Seguridad, Capitanía de Puerto Chacabuco de la Armada de Chile, además de empresas, asociaciones, sindicatos y federaciones, tales como, Aquachile, Mowi, Australis Mar, Friosur, Salmon chile, Corpesca Iquique, Fedetrach y Pacific Blu.

La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, lideró la mesa comentando sobre su creación y propósito general, “Se desarrolló con éxito en nuestra Región de Aysén la Mesa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el rubro acuícola y pesquero, sexta mesa a nivel nacional, que surge de un compromiso del Ministerio del Trabajo junto con autoridades y con sindicatos a nivel nacional. Consideramos importante la convocatoria, por cuanto es siempre necesario conversar sobre la realidad en las distintas regiones, en terreno, y además en un tema tan sensible como es la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras”.

Temas: Ley de Trabajo pesado y enfermedades profesionales, entre otros

Francisco Oxa representante de la Subsecretaría de Previsión Social explicó los detalles de la iniciativa, “esta es una mesa en la cual están sentados tanto dirigentes del mundo acuícola como dirigentes de sindicatos pesqueros. En la mesa acuícola también están las empresas acuícolas porque es una mesa tripartita, a diferencia de la pesquera, que es bipartita. La idea de las mesas de trabajo, tanto acuícola como del sector pesquero es conocer las realidades regionales, por ello las hemos estado desarrollando en Arica, Iquique, Coquimbo, Punta Arenas, Puerto Montt, Quellón y hoy en Puerto Chacabuco. La finalidad de esto es hacer un levantamiento de todos los requerimientos de los trabajadores y conocer la realidad en las cuales se desempeñan en las instalaciones tanto acuícolas como pesqueras. Para estas mesas han estado viajando junto a nosotros, los dirigentes del nivel nacional, tanto acuícola como pesquero, y nos hemos reunido con los dirigentes locales”.

En la mesa se abordaron diversos temas, entre ellos, la Ley de Trabajo Pesado, el reconocimiento y calificación de enfermedades profesionales, calificación de accidentes del trabajo, dotaciones mínimas de seguridad y alcances del Dictamen 5163/83 de la Dirección del Trabajo, Fiscalización de condiciones laborales y de seguridad a bordo de embarcaciones y plantas de proceso.

Uno de los dirigentes que ha participado de las mesas en los distintos puertos, es Jaime Foreman, presidente de la Federación de Trabajadores de las Plantas de Consumo Humano, Festrach, destacó la importancia de la revisión por parte de esta instancia de la calificación de enfermedades profesionales “He participado de todas las mesas pesqueras. Hay muchas enfermedades profesionales que no están reconocidas, hemos tenido varios problemas con las mutualidades, quienes hacen problemas porque (dicen que) son enfermedades preexistentes y la idea es que la mesa recorra varias plantas, para que vean in situ la problemática y los puestos de trabajo, y ahí tener la posibilidad de que esas enfermedades o trabajos que son muy repetitivos, sean considerados como trabajo pesado y enfermedades profesionales”, afirmó.

Por su parte, Mariano Villa, presidente del Sindicato de Tripulantes de Naves Especiales de FrioSur, señaló “Hemos conversado varios temas que nosotros como sector pesquero, como trabajadores en general, hemos venido planteando hace mucho tiempo, que tienen que ver por un lado con las modificaciones a la Ley de Trabajo Pesado, a la lista de enfermedades profesionales, su actualización, con el funcionamiento y la aplicación de la Ley 16.744 sobre enfermedades del trabajo y enfermedades profesionales, son temáticas que nosotros hemos manifestado inquietud hace mucho tiempo y es bueno que se tomen en consideración y podamos encontrar arreglos o soluciones o modificaciones cuando correspondan a cada una de estas normativas, que nos pegan a todos como trabajadores, ya sea del sector pesquero o de otros sectores, donde sí hay incidencia con respecto a la seguridad, el estado físico y mental de las personas. Nosotros hemos venido trabajando este tema con diferentes gobiernos, desde hace mucho rato, diez años ya, se han hecho estudios sobre diversas dolencias que sufrimos en la actividad que desarrollamos, y no hemos logrado avanzar. Por lo tanto, que hoy día se retome este tema y exista un compromiso de poder modificar este listado, para nosotros es súper importante y esperamos poder lograrlo. Asimismo, en otras actividades y temáticas como son trabajo pesado y la aplicación de la ley en forma correcta por parte de las AFP, por ejemplo, con respecto al cálculo de las jubilaciones, la consideración de envejecimiento prematuro, la postulación para los trabajadores nuevos que quieran postular al trabajo pesado, en fin, son todas normativas que nos parecen importantes”, comentó.

En esta oportunidad se recopilaron antecedentes que se serán analizados, esperando entregar las conclusiones y finalizar el trabajo de la mesa entre mayo y junio de este año, con un diagnóstico que refleje la realidad a nivel regional y nacional, para posteriormente generar una propuesta en conjunto con los dirigentes y trabajadores/as del sector.