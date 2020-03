Desde enero de 2019, el único centro de alta complejidad de la región cuenta con una especialista en cirugía ginecológica con énfasis en el tratamiento del cáncer cervicouterino y otras patologías afines, principal causa de muerte de las mujeres en la región de Aysén.

Coyhaique.- Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte femenina en la región de Aysén. En efecto, sólo en el año 2019 se diagnosticaron 62 nuevos casos de cáncer cervicouterino –siendo la enfermedad oncológica con mayor número de casos diagnosticados el año pasado, superando incluso al cáncer de próstata-, a lo que se suma el cáncer de mama (32); endometrio (9); y ovario (7), entre otros.

Bajo este contexto, desde principios de este año se integró al staff de especialistas del Hospital Regional Coyhaique la Dra. Lorena Urrejola Fonseca, médico gineco obstetra subespecializada en oncología ginecológica, quien desde su llegada ha comenzado a resolver quirúrgicamente patologías que afectan a la mujer, quienes hasta el año pasado, debían ser trasladadas hacia otras regiones del país para ser intervenidas.

“Efectivamente había una deficiencia en torno a la pesquisa de estas enfermedades, en la necesidad que tenían las pacientes de la región, ya que todas debían ser trasladadas a otros centros asistenciales extrarregionales, teniendo que alejarse de sus familias para poder resolver su patología. Durante este período, las patologías que hemos resuelto acá en el Hospital Regional Coyhaique han sido cáncer cervicouterino, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Hay pacientes que están a nuestro alcance quirúrgico y la idea es resolverlo acá”, afirma la Dra. Urrejola.

Por su parte, el Dr. Pedro Pablo Pinto, subdirector médico del HRC, quien además durante décadas se ha dedicado al tratamiento del cáncer de mama (patología que sólo en el año 2019 registró 32 nuevos casos en Aysén), destaca que este refuerzo en materia de cirugía oncológica también permitirá descongestionar las listas de espera quirúrgica en el sur del país, puesto que las pacientes deberán esperar menos tiempo para ser intervenidas, evitando la larga espera por un cupo en otros hospitales y mejorando los niveles de autonomía del Hospital Coyhaique.

“Con la llegada de la Dra. Urrejola se abre un gran campo en patología oncológica de las mujeres, las que no eran tratadas en el HRC y se derivaban a Valdivia principalmente. El problema, es que nuestros centros de derivación extrarregionales están sobre saturados, entonces estas pacientes deambulaban durante mucho tiempo antes de recibir el tratamiento adecuado. La idea del Hospital Coyhaique es tratar de ser cada vez más autosuficiente en el tratamiento de patologías que son tan trascendentes como las oncológicas”, sostuvo el Dr. Pinto.

El subdirector médico del Hospital Regional agrega que si bien las mujeres que necesiten radioterapia para el tratamiento contra el cáncer aún deben ser trasladadas, el fortalecimiento del área oncológica permite que ahora, quienes requieran quimioterapia y/o intervención quirúrgica, podrán hacerlo en el HRC, cerca de su familia y seres queridos, lo que sin duda influye positivamente en su recuperación.

“No solamente tenemos la llegada de la Dra. Urrejola, sino también hemos incorporado a un oncólogo quirúrgico que trabajará en conjunto con ella, para así hacer un equipo mancomunado capaz de resolver patologías femeninas que se enviaban hacia otras regiones”, precisó el Dr. Pinto.

LA IMPORTANCIA DE UNA PESQUISA PRECOZ

La Dra. Urrejola, quien realizó su subespecialización en la Fundación Arturo López Pérez (FALP), institución líder en acciones de prevención, detección y tratamiento del cáncer en Chile, señala que además del desarraigo que implica que las pacientes deban ser trasladadas hacia otros puntos del país, una de las características observadas en las mujeres con cáncer en la región de Aysén es lo avanzado de sus tumores, siendo un punto fundamental progresar en la pesquisa precoz de estas enfermedades.

“Me ha llamado la atención lo avanzado que han llegado algunos tipos de tumores, principalmente porque las pacientes consultan de manera tardía. Hay harto trabajo que hacer en ese sentido. También pasaba que las listas de espera de otros centros asistenciales estaban siendo mayores, por lo tanto, al resolver estas patologías acá, el tiempo de tratamiento va a ser mucho más precoz”, sostuvo la subespecialista, encargada de la Unidad de Gineco Oncología del HRC.

La profesional explica que a pesar de la ruralidad de la región y su accidentada geografía, no necesariamente es un factor determinante en la pesquisa precoz del cáncer, y se debe profundizar la labor preventiva en las distintas localidades de la región, incluyendo sus principales ciudades.

“Muchas veces uno cree que la ruralidad puede influir, porque la paciente se encuentra más lejos de una red asistencial, pero en los últimos casos que he visto, que son 3 mujeres de 40 años con cáncer cervicouterino avanzado y otra de 32 años operada de cáncer de endometrio, son pacientes de Coyhaique y Puerto Aysén, de la ciudad”, comenta la especialista.

Al respecto, el Dr. Pinto, agrega que “yo me dedico al cáncer de mama, y esto es similar a lo que vivimos años atrás, donde el tipo de tumor de la mujer era de 5 centimetros, algo increíble, que no requería ningún examen adicional para ser diagnosticado. Después de un arduo trabajo, esto se ha reducido y la pesquisa es más temprana. Esperamos que pase lo mismo en el área gineco obstétrica”.