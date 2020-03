“Yo partí hace 12 años atrás en Puyuhuapi con la pavimentación y comencé de casetera y desde ahí llevo en el rubro de las obras viales 12 años. Ahora estoy en este cargo. Orgullosa y contenta por mí trabajo. Ojalá que sigan dando oportunidades a las mujeres para sentirse bien, no depender de otra persona, tener su propio dinero. Es sacrificado. Yo vengo de Puyuhuapi y aquí en Coyhaique ya llevo 1 año y cuatro meses y me ha ido súper bien en este trabajo”, señaló Paola Romero Supervisora a cargo de control de maquinaria en la construcción del nuevo acceso norte a la ciudad de Coyhaique.

Coyhaique.- Con Paola y con un importante grupo de mujeres, el Ministerio de Obras Públicas junto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género conmemoraron el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, oportunidad en la que las autoridades de ambas carteras de Estado compartieron y reflexionaron en torno a los derechos y oportunidades de las mujeres junto con entregarles un presente, en las dependencias de dos obras emblemáticas que son claves en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad regional, como son el acceso norte a la ciudad de Coyhaique y el nuevo Terminal de Buses Regional.

En la oportunidad, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz destacó: “nos encontramos saludando a las mujeres que trabajan en nuestras obras en la salida norte a la ciudad de Coyhaique y en el Terminal de Buses Regional en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer cuando se conmemora un año más de aniversario y compartir un momento con ellas, quienes están trabajando en estas obras muy motivadas, siendo un importante aporte tanto en el área laboral como en el ámbito personal, generando ambientes profesionales más gratos y contribuyendo a través de su trabajo a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Estamos muy contentos de contar con ellas en nuestras obras”, indicó el SEREMI del MOP.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género Magali Pardo Jaramillo señaló “Reconocer el aporte que realizan las mujeres en diversos ámbitos, sin duda contribuye al quiebre de los estereotipos, incentivando así a más niñas y mujeres a atreverse a explorar espacios que eran hace poco tiempo atrás, sólo masculinos. Motivarlas a todas es parte de nuestra Agenda Mujer Regional y es justamente para promover este quiebre que junto al SEREMI de Obras Públicas, quisimos iniciar el mes de conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, visibilizando el aporte que día a día realizan muchas trabajadoras al desarrollo de nuestra región, especialmente en las obras públicas, área de gran importancia para un territorio tan extenso como Aysén”

En el Terminal de Buses regional, los SEREMIS del MOP y de la Mujer y Equidad de Género junto al Director Regional de Arquitectura Claudio Correa Barahona conmemoraron el Día Internacional de los derechos de las Mujeres con las trabajadoras efectuando una reflexión acerca de sus derechos, deberes y sueños, ocasión en la que Isabel Venegas, comentó su experiencia: “Partí trabajando en la constructora el año 2018 ingresé haciendo mi práctica en técnico profesional en construcción civil y después me quedé trabajando, llevo dos años, y ahora estoy en el Terminal de Buses. Ha sido una experiencia bastante grata trabajar con hombres tanto en oficina como en terreno. La gente es muy cariñosa y el equipo de trabajo se repite siempre, son personas adultas súper respetuosas, súper comprometidas, uno le toma cariño y son una familia porque cuando uno falta se le echa de menos y eso es lo importante. Actualmente, yo me desarrollo como asistente de la oficina técnica en el desarrollo de obras y tengo que recibir todas las partidas que me entregan en terreno. Estoy contenta, feliz, hago lo que me gusta y lo principal en esta área es que cada día se aprende algo nuevo”.

La jornada finalizó con un desayuno -preparado por el equipo y Jefa del Servicio de Bienestar del MOP regional Doris Guichapani- junto a las funcionarias del Ministerio de Obras Públicas, oportunidad en la que se sumó la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno Tatiana Fontecha, todos los Directores Regionales del MOP y la Encargada de Género del MOP Verónica Hernández, quienes junto al SEREMI Néstor Mera destacaron por su trayectoria a las funcionarias Verónica Raphael, Tamara Villanueva y Teresa Saez.