Durante la jornada de este martes, un hombre mayor de edad y por circunstancias que están en proceso de investigación se quitó la vida, mediante el método de ahorcamiento en la parte posterior de su domicilio, en el centro de la ciudad de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- “Se trata de una persona residente en la comuna de Aysén, con algunos antecedentes de alguna depresión. Fue encontrado en horas del mediodía por un familiar, aparentemente se habría suicidado en la parte trasera de su domicilio, aprovechando que este se encontraba sin moradores a esa hora”, informó el fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos.

En el inicio de la investigación y según los antecedentes que hasta ahora existen en el caso, el fiscal descarta intervención de terceros en la muerte de esta persona en Aysén.

“En este minuto no hay ningún antecedente, no lo podemos descartar por completo, esta recién trabajando la Brigada de Homicidios, pero aparentemente no habría intervención de terceros y sería coherente de un suicidio por ahorcamiento”, indicó Cubillos.

El Servicio Médico Legal realizará la autopsia de rigor, examen que arrojará la causa de la muerte, mientras que la investigación la desarrolla el Ministerio Publico en conjunto a la BH de la Policía de Investigaciones.