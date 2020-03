Con la presentación de la destacada comunicadora y ex animadora de televisión, Eli De Caso, quien durante años brillara en su espacio “Aló Eli”, se desarrolló en Puerto Aysén la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Puerto Aysen.- La actividad, efectuada en el Club de Huasos de la ciudad, tuvo por objetivo entregar un mensaje de confianza y superación a todas las asistentes, a través de una charla motivacional a cargo del reconocido rostro de tv, quien durante una hora expuso a las presentes los principales pasajes de su vida, momentos difíciles que incluyeron distanciamientos, separaciones, enfermedades y otras, y la manera en que supo sobreponerse y salir adelante.

“Estoy demasiado contenta, nunca había estado en este lugar que es bello, maravilloso, y para mi conectar a la mujer aysenina era todo un desafío. Pienso que mi mensaje es tan colectivo, es tan necesario que finalmente, por el feedback que recibo, creo que fue misión cumplida. La importancia de entender que la mujer es el factor de cambio, que es la persona que se necesita para reconstruir el mundo que queremos comenzar a vivir, todas las mujeres tenemos una historia en común, heridas en común, peleas en común con muchas batallas pero también muchos logros, por lo tanto, mi historia la cuento no porque sea especial, si no precisamente porque no lo es, porque soy una mujer igual que el resto de las mujeres”, manifestó De Caso tras su presentación, agregando que “creo que la mujer aysenina y todas las regiones en general de nuestro país se sienten un poco alejadas, un poco solitarias, por lo tanto, es muy importante que yo logre, o cualquier persona logre llegar con un mensaje de unión, de colaboración, de decirte “tu importas y yo te necesito”.

Tras la instancia, las asistentes a este evento -organizado por el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y el programa en colaboración con el MINVU, Quiero Mi Barrio-, se mostraron felices y satisfechas por la experiencia de sentirse reflejadas a través de esta historia de vida, así como escuchar que es posible levantarse y continuar.

“Maravilloso, encantada de las palabras de Eli, así es que quiero agradecer esta invitación al alcalde a todo su Concejo, al personal de “Quiero Mi Barrio”, yo siempre los destaco porque son bellísimas personas, así es que feliz y agradecida de disfrutar este día, muy bonita la actividad”, señaló Yolanda Alvarado, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de Ribera Sur Costanera, Yolanda Alvarado.

Por su parte, Ana Luisa Parada, vecina aysenina indicó que “esto es hermoso y me pareció muy linda la charla que dio la señora Eli, me encantó porque así nos conocemos a nosotras mismas y nos valoramos nosotros mismas. Esta son las charlas que nosotras necesitamos porque nos encontramos acá muy encerradas y nunca habíamos tenido la oportunidad que tenemos ahora. A todas las mujeres le digo que una misma se debe querer. Yo soy sola, yo crié a mis hijos separada y salí adelante y aquí estoy. Me quiero yo y a mis hijos”, expresó.

Teresa Roa, del sector La Balsa de Puerto Aysén, mencionó que “muy bonita estuvo esta actividad, un momento de reflexión para las mujeres. En nuestro sector somos muchas mujeres unidas, así es que este mensaje los vamos a replicar cuando tengamos reunión de junta de vecinos”.

Para el alcalde de Aysén, Luis Martínez, esta iniciativa refleja “todo el esfuerzo que se hace del municipio para conmemorar y agasajar a la mujer aysenina, estamos muy contentos por la respuesta del día de hoy, por nuestra gran invitada así es que reiterar un feliz día de la mujer, y desearles que todos los días sea el día de la mujer, que nos respetemos y que todos los espacios que se han ido ganando sean es pos de la unidad y la buena convivencia entre hombres y mujeres porque todos somos necesarios”.

“Yo creo en la igualdad de condiciones, en nuestro municipio son muchas las mujeres que trabajan, a todas nuestras funcionarias las valoramos y respetamos, así también tenemos un gran respeto por nuestras dirigentes, muchas mujeres ayseninas trabajando y haciendo crecer nuestra comuna, eso nos hace tenerles un doble cariño y significa una doble responsabilidad que nos hace estar muy preocupados tanto por las que lo pasan bien, como las que sufren en algún minuto”, finalizó el edil.