Dos votaciones se realizado en torno a zonas contiguas, en ambas la gran mayoría de los buzos mariscadores de la región de Aysén, rechazaron que esta medida continúe. Algo que claramente no cayó del todo bien en sus pares de la décima región, particularmente de la zona de Chiloé y al menos diez sindicatos de Melinka, que apostaban a que este acuerdo se mantenga.

Aysen.- A raíz de esto, intensas han sido las reuniones que el Gobierno ha propiciado, incluso con autoridades del nivel central en Castro, donde en horas de la tarde de este martes se habrían logrado acuerdos con dirigentes pesqueros tanto de Chiloé como así también algunos de Melinka.

“Chiloé vive del mar, el Gobierno ha reaccionado, ha analizado, ha escuchado y está resolviendo un problema, las zonas contiguas no existen. Hay que buscar una metodología administrativa para que el impacto no sea negativo”, señaló el Intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen.

La autoridad agregó que, “lo que más reclama la gente es trabajo y eso nos caló hondo, porque no se pueden tomar decisiones en contra del trabajo. En ese sentido, como autoridad me voy contento, tranquilo, con el compromiso de generar un cambio en el acuerdo del Gobierno Regional respecto a los recursos que habíamos destinado para zonas contiguas, como ahora no existen las zonas contiguas, estos recursos hay que reformularlos”.

Posiciones dividas existen en la región de Aysén por el actuar del Gobierno respecto de este tema, por un lado quienes rechazaron que esta medida se mantenga, lamentan que se pase a llevar una votación democrática y por otra lado hay algunos dirigentes de Melinka que viajaron hasta Chiloé y respaldaron las acciones del Ejecutivo, quien directamente eliminó las zonas contiguas.