La Fiscalía local de Coyhaique se encuentra dirigiendo una investigación, por la que formalizó a un sujeto de 54 años por el delito de abuso sexual, ya que habría atacado a mujer de 63 años. La victima resultó con diversas lesiones, según lo dio a conocer el fiscal Luis Contreras.

Coyhaique.- “Se llevó a cabo una audiencia de formalización respecto de un hombre de 54 años, por el delito de abuso sexual en contra de una mujer de 63. La victima resultó con múltiples heridas, lesiones, escoriaciones, equimosis en diversas partes de su cuerpo y adicionalmente realiza un relato que es compatible con un delito de abuso sexual”.

El fiscal Contreras, agrega que, la victima debió ser auxiliada por vecinos, ya que el imputado la habría atacado no solo de manera sexual sino también con golpes.

“La víctima fue auxiliada por vecinos, en circunstancias que el imputado la agredía físicamente en la vía pública, encontrándose en ese momento la victima desnuda de la cintura hacia abajo. Todos estos antecedentes permitieron la formalización del imputado, sin perjuicio de lo cual el Tribunal no estimó, por ahora, acreditado el delito de naturaleza sexual sino solamente las lesiones”.

Aun cuando el Tribunal en esta primera instancia no dio por acreditado el delito de abuso sexual, si acogió la petición de la Fiscalía en la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Esto a razón de que el sujeto de 54 años, ya poseía antecedentes por otros delitos de carácter sexual, incluso de mayor gravedad, debido a que en su historial policial presentaba dos condenas por violación, donde una de las penas llegó a los 15 años de privación de libertad.