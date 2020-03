En horas de la mañana de este domingo, en una vivienda particular del sector Ribera Sur de Puerto Aysén, se registró un hecho donde un joven de 19 años fue encontrado sin vida, con claros indicios de haberse suicidado. Al lugar concurrió en primera instancia, personal de Carabineros de la Segunda Comisaria de la porteña ciudad.

Puerto Aysen.- “Personal de servicio en la población concurre hasta el sector Ribera Sur, verifica un procedimiento de un suicidio de un joven de 19 años, el cual se había quitado la vida en la leñera de un domicilio, lo cual se encuentra en investigación”, informó el Capitán Rodrigo Espinoza.

El oficial de Carabineros, añadió que, “se desconocen los motivos por los cuales este joven se habría quitado la vida, se tomó contacto con el fiscal de turno, el cual dispuso que el sitio del suceso lo trabajara la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se tomó contacto con el Servicio Médico Legal, quienes ya hicieron retiro del cuerpo desde el domicilio”.

Por su parte, el inspector de la BH, Cristóbal Ramírez, informó que en el examen externo al cadáver, no se logró evidencias lesiones atribuibles a terceros. “Al examen que nosotros efectuamos, no se pudieron establecer lesiones atribuibles a terceras personas, sino que se trataría de un hecho premeditado y que la misma persona cometió”.