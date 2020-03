Hasta este momento no se ha registrado ningún caso sospechoso de coronavirus en la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- El Alcalde Ricardo Ibarra convocó a los organismos integrantes del Comité Operativo Comunal de Emergencias, para analizar y hacer efectivas algunas medidas preventivas, a raíz de la alerta sanitaria luego de que en nuestra región se confirmó un caso de Covid 19 en un turista extranjero que estuvo en Caleta Tortel.

A la reunión asistió también el administrador municipal Omar Ruiz, el Gobernador Mauricio Quercia, Mayor de Carabineros Gabriel Riquelme, la directora (s) del hospital local Francis Valdés, Capitán de Puerto Jorge Aedo, representante autoridad sanitaria Carol Solís, fiscal (s) Estefanía Leiva, directora escuela Chile Chico Carolina Lazo, director liceo bicentenario Luisa Rabanal Palma Valko Duran, coordinadora técnico de la clínica municipal Ginnette Catricura, entre otras autoridades locales.

El Alcalde Ricardo Ibarra, agradeció el interés y participación de los distintos servicios públicos en esta reunión de gran importancia.

“Este es un tema que a todos nos preocupa, agradecer la participación de todos los integrantes de este comité, ya que, la conversación entre todos nos permite definir algunas pautas de cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Estamos en la reunión cuando supimos de la suspensión de clases, los alcaldes de la región ya habíamos suspendido las clases, lo que se ratificó con la decisión Presidencial y todo lo que ello implica. Así es que, también quiero hacer un llamado a los empleadores de los distintos trabajadores, ya que esto nos provoca en algunos casos, situaciones difíciles en los hogares, por ello, los llamamos a la conciencia ciudadana para dar las facilidades a los papás y las mamás van tener esta situación en sus hogares”.

El Gobernador, Mauricio Quercia, informó algunas de las medidas que ha implementado el ejecutivo en el país y particularmente en la provincia.

“El presidente de la República, Sebastián Piñera, ha anunciado hoy día las nuevas medidas que se han tomado y que se van a seguir tomando diariamente en la medida de que esta pandemia siga avanzando, el paso Jeinimeni entra en sistema de control sanitario, el paso de Pallavicini en la provincia se encuentra cerrado a contar de este momento y eso para garantizar que ninguna persona con síntomas o que ninguna persona que provenga de países de alto riesgo, que no haya cumplido el periodo de cuarentena cumpla ese periodo de cuarentena en circunstancias de aislamiento. Por lo pronto también, se han suspendido todas las clases en todo el país por 14 días”.

En la reunión comité operativo de emergencias en la comuna de Chile Chico, se determinó además que, una de las voces autorizadas para dar cuenta de temas relacionados con salud, reportes en esa área y medidas preventivas, será la subdirectora del hospital local, Francis Valdés, quien afirmó que en la comuna hasta el momento no existe ningún caso sospechoso de Covid 19.

“Las medidas fundamentales son, lavarse las manos con el jabón que posean en la casa, tratar de toser siempre en el codo, evitar innecesariamente ir al hospital al menos que este realmente enfermo y no pueda postergar la consulta, eso es como lo básico para prevenir cualquier enfermedad respiratoria, entre ellas, el coronavirus. Hasta el momento en nuestra comuna no tenemos casos sospechosos, nosotros estamos diariamente comunicándonos con colegas de diferentes zonas de la región, todos los días analizamos todos los casos que se consultan en los servicios de urgencia y también en las morbilidades de los policlínicos y hasta el momento no tenemos ningún caso sospechoso”.

Otra de las medidas que se estableció en la reunión del COE en la comuna de Chile Chico, es que, todos los días a primera hora se realizará un balance una actualización de los reportes que posee cada servicio, recalcando el mensaje preventivo a la ciudadanía.