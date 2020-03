Intendente Geoconda Navarrete anunció el cese de cruceros hasta el 30 de septiembre, asegurando además la entrega de alimentos a los alumnos y la evaluación de las actividades masivas. Salud confirmó que a la fecha existe un solo caso confirmado. Desde Transportes anunciaron la suspensión de 10 servicios subsidiados de manera temporal.

Coyhaique.- Horas después de instaurar una barrera sanitaria en Caleta Tortel –luego que se confirmara el primer caso positivo de Coronavirus de un turista inglés de 83 años- la intendente Geoconda Navarrete anuncio nuevas medidas para la región de Aysén, las que se centran en la suspensión de clases por 15 días para establecimientos municipales y subvencionados de la región, jardines infantiles JUNJI e Integra; además del cierre de 10 pasos fronterizos y el cese de una decena de servicios subsidiados de transporte.

Una de las mayores preocupaciones de la población era saber qué ocurriría con las clases, y en tal sentido la primera autoridad regional sostuvo que “hoy día se ha autorizado, en acuerdo con la AREMU, el suspender las clases tanto en los colegios municipales y particulares subvencionados como en los jardines infantiles a contar de mañana lunes (hoy) por 15 días para que se pueda evitar que los niños puedan sufrir algún tipo de contagio o propagación del virus”, dijo.

Adicionalmente, Geoconda Navarrete explicó que dentro del trabajo intersectorial que lleva a cabo el Gobierno “estamos trabajando en todas las coordinaciones necesarias entre la seremi de Salud, la JUNAEB y los sostenedores porque se hace especial hincapié a todos los sostenedores permitir y coordinarse de manera adecuada para que se siga entregando el servicio de alimentación a todos los niños y más en el caso especial de Tortel en la Escuela y Jardín Infantil”.

En esa misma línea, el seremi de Educación, Sergio Becerra, precisó que la medida anunciada desde el Gobierno implica “comunicarnos con los sostenedores a través de JUNAEB para entregar la alimentación, que son kits fríos y ver de qué forma los hacemos llegar a los alumnos que van a seguir recibiendo su alimentación” agregando por otra parte que desde el MINEDUC se habilitarán plataformas para que los alumnos “puedan seguir teniendo los aprendizajes necesarios y no se retrasen”.

En cuanto a la cantidad de personas contagiadas con Coronavirus en la región, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, indicó que el caso del turista inglés es el único, aunque agregó que “desde el nivel central no nos han informado de otro caso positivo”.

Transporte y turistas

En materia de transporte, el seremi Fabián Rojas explicó las medidas adoptadas desde el sector para prevenir al máximo que el virus se expanda. En primer lugar, se omitió la recalada de la barcaza Crux Australis en Caleta Tortel, de tal manera que la embarcación saldrá desde Puerto Yungay directamente a Puerto Edén y luego Puerto Natales.

Además, el secretario regional ministerial explicó que “suspendimos ocho servicios subsidiados que tenían su origen y regreso hacia la localidad de Tortel. Asimismo, la noche del sábado tomamos contacto con los servicios de transporte particular –que hacen subsidio rural que no están subsidiados- para suspender todo el transporte que hay entre Cochrane y Tortel”.

Adicionalmente a ello, Rojas Muñoz indicó que otros dos servicios subsidiados fueron cancelados como lo son el fluvial (Río Baker 1) y el subsidio lacustre en el Lago Cochrane. También, señaló que a contar de las 14 horas del domingo “se han suspendido todos los servicios escolares subsidiados de transporte terrestre que hay en la región de Aysén, los que trasladan a los jóvenes de las localidades rurales hacia Coyhaique, Puerto Aysén o Cisnes”.

Por último, el seremi explicó que aquellos servicios que ya se hayan iniciado “la instrucción fue que retornaran hacia las localidades con el objeto de que los alumnos vuelvan a sus localidades”.

Migraciones

Otra de las medidas anunciadas por la intendente Geoconda Navarrete tiene relación con el sistema de migraciones. En ese escenario, la ejecutivo informó que “se ha suspendido la recalada de todo crucero en el territorio nacional hasta el 30 de septiembre, aun cuando habían calendarios pendientes por cumplir”.

En relación a los pasos fronterizos, la primera autoridad regional señaló que tras hacer los análisis y presentaciones respectivas se concluyó respecto de los pasos fronterizos aislados que “el personal de Carabineros va seguir en sus funciones, solo que las personas no van a estar autorizadas para el ingreso ni salida del territorio nacional”.

A todo lo anteriormente expuesto, desde el Ejecutivo señalaron que a contar de hoy se permitirán concentraciones de personas de un máximo de 100 personas y que por lo mismo, desde el sector público se “está evaluando todas aquellas actividades que estaban agendadas para definir si corresponde o no su realización o modificar la forma de entregar los beneficios”.

