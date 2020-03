Seremi de Salud y gobernador de General Carrera descartaron también que el turista ruso haya presentado síntomas por COVID-19.

Coyhaique- El ingreso de Chile a la Fase 4 a causa del Coronavirus, obligó al gobierno a elevar las medidas restrictivas a fin de contener la expansión de la pandemia en el territorio. Fue así como el Presidente Sebastián Piñera anunció el cierre de las fronteras del país, a contar del miércoles 18 de marzo, medida que en Aysén ya había sido decretada por la intendente Geoconda Navarrete con el cierre de 10 pasos fronterizos no tradicionales –diez- y que estaban a cargo de Carabineros.

Sobre ese punto, la autoridad indicó que se debe a que “las fuentes de contagio no se pueden identificar, ni tampoco su trazabilidad” especificando eso sí que la medida “no significa que no puedan entrar transportistas al país, podrán entrar pero todos están obligados a hacerse todos los controles de salud que determine la autoridad sanitaria y además, quedar en cuarentena obligatoria en la eventualidad de venir de países de alto riesgo o haber tenido contacto con personas de esas nacionalidades”.

La intendente también hizo frente a los rumores sobre un posible desabastecimiento, teoría esparcida por redes sociales la noche del domingo en Coyhaique tras la circulación de fotos con góndolas vacías en los principales supermercados.

Ante ello, Geoconda Navarrete fue enfática en señalar que “ayer (domingo) se dio una suerte de preocupación por parte de la ciudadanía, lo que provocó que se volcarán a los principales supermercados, dando la sensación de un eventual desabastecimiento porque se vaciaron las góndolas. Hoy día, con mucha responsabilidad, podemos decir que todo el abastecimiento está garantizado para los próximos 15 días y además, el día de hoy están llegando nuevos camiones para abastecer el mercado regional” indicando adicionalmente que “el abastecimiento que viene desde Argentina está garantizado también”.

Además, la ejecutivo anunció que de las ocho muestras enviadas al ISP por posible contagio de Coronavirus, cuatro de ellas ya fueron descartadas, resultando negativas. “Aclarar que hasta el momento la región ha enviado ocho muestras, por ocho casos posibles de Coronavirus, de los cuales uno resultó positivo y nos obligó a tomar las medidas sanitarias que hemos implementado; quedaban siete casos en estudio de los cuales hoy se nos ha informado que cuatro de ellos dieron negativo y nos estaría restando la información de los últimos tres casos que esperamos tener en las próximas horas”, indicó.

Tortel

Consultada la Intendente por la situación que se vive en Tortel –a raíz de la confirmación del único caso en la región- la autoridad planteó que en la actualidad hay tres barreras sanitarias –una en el cruce Yungay-Tortel, una segunda a 7 km de la localidad- las que estarán a cargo de personal de Salud y Carabineros y una tercera en el sector de estacionamiento o rotonda de la localidad, a fin también de favorecer el aprovisionamiento.

Geoconda Navarrete detalló también que a la fecha Tortel se encuentra con cuarentena, suspensión de todas las oficinas públicas, solamente con el funcionamiento de aquellos servicios básicos que incluyen seguridad pública, el área de salud y la mantención de servicios como luz, agua y recolección de basura; medidas adoptadas “en concordancia con los actores locales, comunales y regionales”.

Una de las preocupaciones expresadas por los propios habitantes y el alcalde de Tortel es el del abastecimiento local, consulta que fue explicada por Navarrete quien señaló a ese respecto que “hoy día debería estar llegando el camión que salió el día de ayer con la alimentación para que los niños puedan llevarla a sus hogares –del jardín y la escuela- así mismo, todo lo relacionado al abastecimiento se está coordinando y entre hoy y mañana debería estar saliendo un camión privado, con toda la cadena de resguardo de la barrera sanitaria, y entregar provisiones que han sido adquiridas por los mismos comerciantes de la localidad” explicando a la vez que “se ha distribuido a toda la red asistencial los kits de toma de muestra, de manera que nos permita tener mayor celeridad en la respuesta y no tengamos que trasladar potenciales pacientes a centros de mayor envergadura”.

En esa misma línea, la ejecutivo anunció que el equipo médico anunciado que viajaría en apoyo “salió hoy día desde Guadal y consta de un médico, dentista, matrona y paramédico; quienes llevan la totalidad de la dosis de vacuna que se van a aplicar en primera instancia –un total de 230 vacunas- que van a ser inoculadas casa a casa para evitar el desplazamiento o aglomeración de personas”, que tienen que ver con la vacunación contra la influenza.

Otro punto abordado por la primera autoridad regional fue la situación actual de los turistas que están en Tortel, señalando de acuerdo a los últimos reportes que “quedaron haciendo su cuarentena en Tortel y están siendo albergados en la escuela de la localidad, en coordinación con el municipio y ONEMI”.

Turista Ruso

En la oportunidad, las autoridades de Salud (Alejandra Valdebenito) y el gobernador de la Provincia General Carrera (Mauricio Quercia) descartaron que el turista ruso padeciera síntomas por Coronavirus.

“Es una persona que originó su viaje en un país de riesgo y eso fue detectado en la barrera sanitaria del paso fronterizo de Chile Chico, y se le sometió a aislamiento y va tener que cumplir necesariamente la cuarentena”, dijo el gobernador Quercia Martinic.

Por su parte, la autoridad sanitaria precisó que el ciudadano europeo “ingresó la tarde de ayer (domingo) en un bus con chilenos y al pasar por la barrera sanitaria y teniendo en cuenta que pasamos a Fase 4, adoptamos la medida pensando en que provenía de un país de alto riesgo y además, en las pesquisas se determinó que tenía catarro y secreción nasal, por lo que el equipo del Hospital de Chile Chico descartó cualquier tipo de gripe, diagnosticándole rinorrea crónica”.