Intendente Geoconda Navarrete confirmó la llegada de kits alimenticios para niños de jardín y escuela de Tortel, así como el envío de 14 mil kilos de provisiones que debería llegar hoy. Además, la Ejecutivo decretó Alerta Amarilla.

Coyhaiaque.- La intendente Geoconda Navarrete informó la tarde de ayer que decretó Alerta Amarilla para la región de Aysén con motivo de la pandemia Coronavirus o COVID-19, decreto que permite poner a disposición del ministerio de Salud todo el sistema de protección civil para contribuir en todas aquellas acciones necesarias para la protección de la población en términos de salubridad pública.

Sobre la realidad regional respecto del Coronavirus, la ejecutivo indicó que “queremos ratificar que anoche (lunes) se nos informó desde el ISP que todos los casos que teníamos resultaron negativos, a excepción del caso de Tortel que es el único positivo que tenemos en estos momentos. Eso nos da cierta tranquilidad, pero no nos tiene que poner a descansar respecto de las acciones que tenemos que seguir ejecutando” agregando que actualmente “registramos siete nuevos casos de pesquisa, a los cuales se les va a aplicar examen porque ellos se han autoreportado por haber estado en contacto con personas que venían de países de alto riesgo y de manera preventiva se han aplicado los exámenes y están en aislamiento son síntomas”.

Sobre ese mismo punto la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, añadió que en las últimas horas se han sumado más casos que corresponden a “dos residentes de Coyhaique, uno de ellos viene recién llegando a la capital regional tras un crucero por Sudamérica –no viene de países de riesgo- pero tras sintomatología similar a resfrío y decidió consultar al servicio de urgencia y se tomó la muestra. El otro consultante, también residente coyhaiquino, que tenía un familiar de vacaciones en Francia y al ir a encontrarse con él al aeropuerto en Santiago tuvo contacto y comenzó a sentir sintomatología sugerente a gripe, por lo cual, ambos están en estudio de sospecha por COVID-19”.

Sobre el aumento de personas que se autodeclararon por posible contagio, el subdirector médico Franklin Fournier fue enfático en recomendarle a la población que “aquí se requiere responsabilidad de todos, quienes estén enfermos no salgan, no deambulen, no vayan al supermercado, quédense en sus casas, esa es la única forma que todos nos mantengamos sanos”.

Consultado el epidemiologo Ramón Vergara sobre el estado de salud del paciente inglés diagnosticado con Coronavirus, el profesional sostuvo que “sigue en aislamiento, ha evolucionado de manera estable, tiene periodos de fiebre y hoy día no presenta dolores musculares como en otros días y no ha requerido de ventilación mecánica”.

Tortel

A sabiendas de que Tortel fue declarada con barrera sanitaria o cuarentena, la intendente Geoconda Navarrete confirmó que a la zona llegaron los kits alimenticios para los niños de párvulos y básica del jardín y escuela, además del viaje de un camión con 15 mil kilos de provisiones para los negocios.

“Ayer iba salir un camión privado con 14 mil kilos para abastecer todos los negocios locales pero se retrasó su salida porque otro comerciante local hizo su pedido a última hora y para que no fueran dos vehículos hizo la compra y por ende el camión debería estar saliendo entre hoy (martes) o mañana para el abastecimiento de todo el comercio local. Sobre las colaciones que nosotros despachamos el día domingo y eso llegó ayer a la barrera sanitaria y se inició la entrega junto al municipio”, indicó la autoridad.

Además, consultada por la situación de los turistas en la zona en cuarentena, 50 aproximadamente, la ejecutivo explicó que “lo primero que tuvimos que prever fue el alojamiento y gestionamos con el alcalde la entrega de la escuela –además con ONEMI se coordinó la entrega de 50 colchonetas y frazadas- para albergar a esas personas, y en materia de alimentación gestionamos con JUNAEB” aunque en las últimas horas existió una negativa por parte de las manipuladoras de alimentos e imposibilitaron que se pueda materializar.

A raíz de lo mismo, el director de ONEMI, Sidi Bravo, informó que las últimas horas “a través del ministerio de Educación (JUNAEB) como ONEMI hemos gestionado toda la alimentación para las personas que están en albergues de acuerdo a protocolo en Tortel, pero hemos tenido una imposibilidad de poderles dar alimentación producto que las manipuladoras de la empresa no quieren atender a los turistas que están en el sector por lo tanto, estamos viendo cursos de acción para dar respuesta a esas personas y una de las decisiones es poderle dar una alimentación fría, que está en Santiago, que la estamos trayendo para enviársela a estas personas en Tortel”.

Influenza

El lunes 16 de marzo se inició oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza, proceso que estará focalizado en las personas mayores de 65 años, todas las embarazadas, niños y niñas desde los 6 meses hasta 5° básico y los enfermos crónicos entre 11 y 64 años.

La intendente llamó a la población a acudir a los distintos centros y así “evitar la prevalencia de enfermedades respiratorias que normalmente se tienen en los periodos de invierno” indicando además que a propósito de la aglomeración de personas “se le pidió a la red de salud establecer nuevos puntos, en la medida que contemos con el personal disponible, dado de que las dosis están absolutamente todas disponibles”, dijo.

En tal sentido, Geoconda Navarrete afirmó que “al vacunatorio móvil que conocemos se suma un segundo y además están en pleno funcionamiento los consultorios Víctor Domingo Silva, Alejandro Gutiérrez, el Hospital Regional de Coyhaique y el de Puerto Aysén”.

Sobre la vacuna, el doctor Franklin Fournier fue claro en señalar que “esta vacuna no protege contra el coronavirus, protege contra la influenza. Tranquilidad a la población porque les vamos a ir informando cómo lo vamos a hacer, hay ciertos grupos que van a ser vacunados en domicilios, otros que van a tener que ir a centros asistenciales o creados para la vacunación”.

AREMU

De mutuo interés, la tarde del lunes se reunieron en dependencias de la Intendencia Regional, la Ejecutivo con los alcaldes de la AREMU –liderados por su presidente Marcelo Santana y sus pares Alejandro Huala, Nelson Opazo y Luis Martínez- a fin de analizar el contexto y alcances de la alerta sanitaria implementada en Tortel y las medidas a seguir en el resto de las comunas.

El alcalde de Río Ibáñez y presidente de la AREMU, Marcelo Santana, agradeció la cita con la intendente y los seremis Alejandra Valdebenito, Fabián Rojas y Sergio Becerra, indicando que “nos hemos puesto a disposición de la seremi de Salud y de la intendenta para el trabajo que hay que hacer en conjunto en cada comunidad, y por supuesto, seguir con nuestro trabajo con los vecinos para llegar más rápido y de forma eficiente con la información y las medidas de prevención que se tomen y las que se abordarán con el paso de los días”.