Ejecutivo recalcó que a contar de las 00:00 hrs del miércoles fueron cerradas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas para personas extranjeras; medida que no regirá para las personas nacionales y extranjeros residentes en el país, sometiéndose eso sí a las barreras sanitarias. Igualmente los transportistas podrán seguir su tránsito desde Argentina al país para asegurar el abastecimiento.

Coyhaique.- Siguiendo los lineamientos del Gobierno de Chile, la intendente regional Geoconda Navarrete anunció el Estado de Excepción, medida que regirá por los próximos 90 días, anunciado además que a la fecha se han analizado 23 muestras por posible contagio, resultado negativos 13 de ellos, restando por conocer nueve muestras.

Sobre la medida anunciada por Sebastián Piñera, la ejecutivo dijo que “el decreto faculta en varios ámbitos a la autoridad, sin perjuicio de ello, van a irse evaluando y en ese mismo sentido van a ser comunicados a la población” agregando que la medida implica permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para la atención y subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública, y limitar el tránsito o locomoción de personas.

Joaquín Morales, General de la IV División, detalló que el Estado de Excepción tiene como fin “velar por la seguridad de la población y generar condiciones para que la autoridad sanitaria puedan efectuar todas las acciones tendientes a minimizar los efectos de esta pandemia” indicando sobre otras medidas que “va depender de lo que disponga el Presidente de la República”.

Casos

De acuerdo a lo informado por las autoridades, a la fecha son 23 los casos indagados en la región por posible Coronavirus, siendo el único positivo el del turista inglés de Tortel.

“A la fecha son 23 sospechas, de las cuales la única que ha dado positiva es el turista de Tortel, luego de ello tenemos 13 casos negativos y estamos a la espera de 9 sospechas más. También aclarar que estas personas se han autoreportado y reiteramos el llamado al autocuidado” indicando además que “en las últimas horas de ayer una persona fue detenida por no haber cumplido la barrera sanitaria con el autoreporte, sabiendo que venía de un lugar de alto riesgo pero que afortunadamente su examen resultó negativo”, dijo Geoconda Navarrete.

Alejandra Valdebenito, seremi de Salud, argumentó respecto de los casos aún sospechosos, de edades entre 25 y 45 años “son todos residentes de Coyhaique –excepto el pasajero ruso que está internado en el hospital de Puerto Aysén en excelente condiciones- el resto venían regresando de sus vacaciones, muchos en el caribe, otros en crucero y otros que estuvieron en el aeropuerto de Santiago o en la región Metropolitana donde tenían contacto con otro contacto de un amigo que había resultado positivo; todos se realizaron el examen de Coronavirus por un estado de resfrío leve, bajo cuarentena y reposo estricto hasta que el resultado no indique lo contrario”.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria llamó a la población “que considere que estuvo en un lugar de riesgo, sospechoso o familiares que fueron diagnosticados en la Región Metropolitana se debe notificar en la seremi Salud, en la posta más cercana o el Hospital de Coyhaique sólo si tiene sintomatología respiratoria”.

Cierre de Fronteras

Durante su intervención ante la prensa, la Ejecutivo despejó dudas respecto del abastecimiento regional –más aún con la medida anunciada del Estado de Excepción- ya que con anterioridad se decretó el cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres para las personas extranjeras a contar de las 00:00 del miércoles 18 de marzo.

En tal sentido, Geoconda Navarrete precisó que “se nos ha informado que esta restricción no involucra al transporte de carga y abastecimiento (por Argentina), los cuales tendrán los controles respectivos de acuerdo a la barrera sanitaria argentina y chilena para el chofer y su acompañante, ya que nos abastecemos vía terrestre de varias insumos necesarios para la región”.

En paralelo, la autoridad indicó respecto del transporte de pasajeros que “a todos los sistemas de transportes que operan en la región, incluidas las líneas aéreas, y los barcos de transporte de los sistemas subsidiados, se les bajó una instrucción obligatoria respecto de los procedimientos que tienen que adoptar sanitariamente las propias empresas” indicando además que “junto al seremi de Transportes coordinamos que es probable que restrinjamos el número de frecuencia de buses para evitar el traslado y movilidad”.

Educación

Teniendo presente que las clases fueron suspendidas en gran parte del sistema educacional, Sergio Becerra, jefe de la cartera en la región, indicó las labores realizadas desde el sector en materia principalmente de información y la implementación de material digital para los alumnos.

En esa línea, Becerra dijo que “hemos adoptado diversas medidas, informado a los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencinados y jardines infantiles y salas cunas de la región que deben establecer turnos éticos durante su jornada, con el fin de asegurar: La entrega de alimentación por parte de JUNAEB la implementación de los planes de vacunación del Ministerio de Salud para la población escolar, y atención de niños y estudiantes que no cuenten con cuidado en el hogar”.

Además, informó sobre la puesta en marcha del portal Aprendo en Línea, el que según sus palabras cuenta con “una serie de recomendaciones y orientaciones, recursos, textos escolares en digital y con más de 10 mil libros disponibles. Cada uno de los directores y docentes de todos los colegios del país recibieron un documento con orientaciones para enfrentar esta situación, donde se detalla el material pedagógico que está disponible en la web”.

Por último, y sobre el servicio alternativo de alimentación dispuesto por JUNAEB, sostuvo que “hemos diseñado tres tipos de canastas diferenciadas de acuerdo con su nivel educativo, de manera que reciban el aporte nutricional equivalente a su desayuno y almuerzo en sus colegios. Cada canasta es para el alumno beneficiado y cubre el período de suspensión de clases con ingredientes para el desayuno y almuerzo; tales como huevos, cereales, legumbres, arroz, proteínas, postres, entre otros, de manera que el niño tenga una comida nutrida y variada en su casa y que sustituya plenamente a lo que recibía en el colegio”.