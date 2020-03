El edil solicitó a la Intendenta el cierre de la región para evitar el ingreso de infectados. Asimismo, realizó un llamado a los comerciantes a entregar facilidades a sus trabajadores para que puedan estar en sus casas.

Puerto Aysen.- Este miércoles 18 de marzo, tras realizarse una nueva sesión ordinaria de Concejo Municipal, el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, declaró el estado de Emergencia Comunal, a propósito de la contingencia sanitaria que se vive a nivel país producto de COVID-19.

El documento -que se extenderá inicialmente hasta el 31 de marzo-, contempla una serie de medidas, así como determinaciones que buscan implementar acciones concretas en pos del cuidado y la prevención de los habitantes de la comuna.

Entre las acciones destacan la prohibición de toda reunión que congregue más de 30 personas, ya sea en espacio público o cerrado; modificación de horario de atención de todos los establecimientos de expendio y consumo de bebida alcohólicas, siendo hora de cierre máximo las 22.00 horas de lunes a domingo; cierre inmediato de espacios como son Biblioteca Pública, oficina de Turismo, Polideportivo 21 de Abril, Cine Municipal y Balneario Bahía Acantilada, entre otros.

Asimismo, el documento decreta la mantención de los servicios municipales de atención al público en jornada AM a través de turnos éticos; la implementación de horarios de trabajo flexible para quienes no requieran estar presencialmente en jornada tarde y teletrabajo exclusivo para funcionarios municipales pertenecientes a los grupos de riesgo, estos son mayores de 65 años, embarazadas e inmunodeprimidos.

“Así, estamos tratando de llegar a todos los grupos y generar el aislamiento y el no contacto de las personas en la mayor cantidad de actividades posibles”, subrayó el jefe comunal.

Esta decisión se dio a conocer tras la segunda mesa técnica que este martes el alcalde sostuvo con representantes de instituciones y organizaciones en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia, COE.

En conferencia de prensa, la máxima autoridad comunal realizó un llamado a los comerciantes para que “tomen conciencia que esto es una pandemia, por ello, es importante se tomen todas las medidas de seguridad. Que puedan cerrar sus locales comerciales más temprano y así dar las facilidades a sus trabajadores para dirigirse a sus casas y permanecer allí, eso es lo que se busca”.

Además, llamó a la Intendenta Geoconda Navarrete a que “dada la situación que hoy enfrentamos, solicito a nuestra máxima autoridad regional, cierre la región. Que no ingresen más personas por el aeropuerto, que se generen las barreras sanitarias en Balmaceda y Puerto Chacabuco. Lo importante hoy es protegernos, resguardarnos, prevenir y cuidarnos entre todos”, finalizó Martínez Gallardo.