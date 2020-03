Vacunación por influenza alcanza el 28% en tres días. Intendente confirmó que turista inglés, único caso de COVID-19, fue evacuado la durante la mañana a la ciudad de Santiago.

Coyhaique.- Transcurridas las primeras horas de que el Ejército tomara el control ante el Estado de Catástrofe anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, el gobierno en la región –en conjunto con la autoridad sanitaria- amplió las barreras sanitarias en la región a fin de evitar que aumenten los casos positivos, atendiendo que además estamos en Alerta Roja en términos de protección civil.

En tal sentido, la intendente Geoconda Navarrete explicó que “el día de hoy se implementa barrera sanitaria en Balmaceda, de aquí en todo el tiempo que sea necesario en el aeropuerto. También, esperamos durante el día de hoy dejar establecidas otras barreras sanitarias en otros puntos de la región, conforme podamos tener el desplazamiento de los funcionarios de salud para poder dar más tranquilidad tanto a puertos y puntos de ingreso, los que se suman a la que ya implementamos el día de ayer (miércoles) en el sector de La Junta”.

Las barreras sanitarias levantadas en Balmaceda y Melinka, se suman a las establecidas tras conocerse el primer caso en los tres pasos fronterizos habilitados (Coyhaique Alto, Huemules y Jeinimeni)

Por lo mismo, la ejecutivo reiteró el llamado a la población sobre el autocuidado, indicando que “podemos tener todos los cercos necesarios, pero si la población y cada persona no colabora y toma conciencia de lo que esto significa, no tenemos forma de contribuir a aminorar el impacto. Quienes habían salido al menos, antes de que nosotros el día sábado decretáramos el cierre de la localidad ya fueron pesquisados, se le han hecho los exámenes y sabemos perfectamente quiénes son esas personas” reiterando además que el cierre de fronteras es para la entrada de extranjeros y que “todos los chilenos que estaban en el extranjero y que son residentes, lo mismo para los afuerinos que viven en Chile, pueden ingresar pero todos ellos están obligados a quedar en cuarentena”.

También, se reiteró que a contar de las 00:00 hrs del día viernes se cerrará el paso fronterizo Coyhaique Alto.

Casos

Adicionalmente, la ejecutivo informó que el paciente británico de 83 años, único caso positivo diagnosticado en la región durante su viaje por Tortel, fue evacuado bajo estrictas medidas de seguridad y de protocolo el día de hoy desde Coyhaique a Santiago por disposición de la Cancillería y su seguro de salud.

“El día de hoy, de acuerdo a las gestiones que se hicieron con Cancillería y con el Reino Unido, fue evacuado desde el Hospital Regional de Coyhaique el paciente británico, único caso positivo y que había ido evolucionando de buena manera durante su tratamiento y aislamiento. Esa es una buena noticia que da mayor tranquilidad a la población”, indicó Geoconda Navarrete.

Por su parte, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, explicó que a la fecha son “del total de sospechas existen 18 que están a la espera de resultados por parte del Instituto de Salud Pública, estas sospechas provienen en su mayoría de la comuna de Coyhaique y existen dos personas en este minuto hospitalizadas con patologías indirectas asociadas a estado gripal, en total 33 casos desde el primer positivo” indicando que con motivo de que el país ingresó a la Fase 4 que actualmente “todo paciente que tenga temperatura por sobre 37,8° asociado a una condición gripal, independiente sí estuvo o no es países de riesgo hace 14 días o contacto como sospechoso de algún positivo será considerado caso sospechoso”.

Vacunación Influenza

Otra área de ocupación de las autoridades dice relación con el proceso de vacunación contra la Influenza, especialmente en aquel grupo prioritario como son las personas mayores de 65 años, todas las embarazadas, niños y niñas desde los 6 meses hasta 5° básico y los enfermos crónicos entre 11 y 64 años.

Según explicó la Intendente Geoconda Navarrete “a tres días de su inicio llevamos un 28% de cobertura de los grupos objetivos en la región; es por ello que seguimos trabajando con la red del Servicio de Salud para poder implementar todos aquellos puntos que sea necesario, para aumentar la cobertura y facilitar el acceso de la población vulnerable”, dijo.