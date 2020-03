Este jueves el Gobernador de Aysén tuvo una reunión de carácter urgente con parte de la dirección del hospital, esto por las dudas y preocupación que existen en la comunidad a raíz del fallecimiento de un conocido vecino de Puerto Aysén y que habría ocurrido al interior de una ambulancia.

Puerto Aysen.- Posterior a este encuentro el Gobernador Manuel Ortiz Torres fue abordado por la prensa que esperaban una respuesta por lo acontecido “La verdad es que estoy tremendamente sentido y porque no decirlo molesto, producto de una situación que afectó a un querido vecino nuestro y que lamentablemente ocurrió en la madrugada del miércoles, apenas me enteré de la situación cité vía correo electrónico al Director del hospital para que me explique la situación que había ocurrido en este fatal viaje para nuestro vecino, al no tener respuesta cite de carácter de urgente al equipo directivo del hospital y lo que se me explica, no me parece una explicación que corresponda”.

En la ocasión la autoridad provincial agrego “Se nos cuestiona como Gobierno y la verdad que nosotros hacemos todos los esfuerzos para ayudar a nuestra gente, para solucionarles sus problemas pero nos encontramos que hay errores técnicos, de gestión básicamente y que no es la primera vez ocurren, esto ya se hace insostenible”.

En la reunión sostenida el Gobernador de Aysén solicitó todos los antecedentes “Para tener una presentación oficial ante esta situación, me entrevistaré con el director regional de redes asistenciales y pediré explicaciones para solicitar una investigación interna por tan lamentable hecho”.