Un paciente de 40 años falleció la madrugada de este miércoles mientras era trasladado desde el hospital local de Puerto Aysén al principal recinto asistencial de la región.

Puerto Aysen.- La muerte se produjo debido a que no pudo recibir atención médica oportuna, luego de que la ambulancia en que era trasladado sufrió un desperfecto mecánico y quedó en panne a la altura del sector denominado “Velo de la Novia”. El vehículo esperaba que otra ambulancia lo relevara desde Coyhaique, sin embargo el paciente falleció en la espera.

“Nuestros socios nos informaron que ayer (miércoles), hubo una situación a las cuatro de la madrugada, una ambulancia con un paciente de 40 años que se dirigía a Coyhaique quedó en panne a la altura del velo de la novia y el paciente fallece por la espera que produjo este desperfecto en la ambulancia”, informó el secretario de Fenpruss Puerto Aysén, Jorge Salfate.

El dirigente gremial, señaló que es importante reponer las ambulancias de Puerto Aysén, las que cuentan ya con un elevado kilometraje.

“Nuestra apreciación como gremio es que esta es una falta administrativa, ya que, esta ambulancia tiene más de 300.000 kilómetros, todas las ambulancias de Puerto Aysén tienen un kilometraje similar. El Servicio de Salud hoy en día tiene ambulancias disponibles nuevas y no ha querido entregarlas para Puerto Aysén”.

En estos días de contingencia deben existir los medios adecuados y en normal funcionamiento, aseguró Jorge Salfate.

“Ya con el tema de la contingencia van a haber muchos traslados, entonces, si no están las condiciones el Servicio de Salud es el encargado de poner las condiciones mínimas para que podamos responder de buena manera. Lamentamos mucho que la persona de 40 años haya fallecido y la culpa obviamente fue el tema de la ambulancia”.

Por último el secretario de Fenpruss Puerto Aysén, hizo un llamado a la autoridad sectorial a entregar los medios necesarios, que permitan estar preparados si el tema sanitario por coronavirus se dificulta a medida que pasen los días. Como así también, proporcionar los cargos necesarios para la atención de la comunidad.