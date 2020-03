En las últimas horas el movimiento de avionetas que llegan y despegan desde el aeródromo de Puerto Aysén se ha incrementado notoriamente y considerando la contingencia que hoy vive el país, esto ha llamado la atención de la comunidad, pero principalmente de quienes muy próximos al recinto aéreo.

Puerto Aysen.- Nadie sabía a qué correspondía la llegada y viaje de tantas avionetas, aseguró el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Carlos Díaz. Quien señaló que ante ello se ha contactado con diversas autoridades locales.

“Preocupados como comunidad, varios dirigentes me han llamado, sobre todo del sector Camino Viejo, Villa España, Villa Chiloé, Jorge Ibar, Villa Aysén y Corvi, por mencionar algunos, ya que todos están preocupados por están viendo que permanentemente entrar y salen avionetas desde el aeródromo local de Puerto Aysén. Es así que, inmediatamente me contacto con el Alcalde, quien también iba a hacer sus averiguaciones, para ver que estaba pasando con este tema. Me comuniqué con el Mayor de Carabineros, quien iba a enviar una patrulla para ver que estaba pasando, y el ultimo avión que salió lo hizo cerca de las 4 de la tarde y se desconoce con que destino”.

Díaz, agregó que, “lo que nos preocupa con esto y nos preguntamos, ¿Dónde está la barrera sanitaria?, además, ¿Qué pasa con la autoridad?, la Intendenta o la Seremi de Salud, no se han pronunciado respecto a este tema. Yo he enviado las fotos y videos que los vecinos me han compartido y que muchos ya están subiendo a las redes sociales, preocupados por esta situación”.

El presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, recalcó su llamado a las autoridades a tomar en cuenta esta inquietud de la comuna aisenina. “Queremos saber qué pasa con nuestras autoridades regionales, Intendenta, Seremi de Salud, alguien de la fuerza militar para que vean que está pasando”.

La versión que se está manejando es que, el movimiento de avionetas en el aeródromo de Puerto Aysén, correspondería a trabajadores de la industria acuícola, pero el dirigente Carlos Díaz, insistió en que las autoridades deben preocuparse y dar una información oficial a la comunidad.