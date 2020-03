Son diversas las familias que estuvieron durante años esperando una solución de conectividad en el sector Mayer, sueño postergado, pero que se hizo realidad por gestión municipal encabezada por el alcalde Roberto Recabal, quien dispuso maquinaria para la construcción de poco más de 5 kilómetros para esta vía y de esta forma puedan llegar en vehículo hasta este apartado rincón donde se hace soberanía nacional.

Villa Mañihuales.- En lo efectivo, en una visita al sector encabezada por el jefe comunal y en la que participaron además el concejal Tomás Ulloa, los vecinos de la comuna Nora Ovando, Mirta Mendoza y Andrónico Luksic, se pudo apreciar como se concreta este camino.

Al respecto, el alcalde Roberto Recabal, detalló que “junto a concejales y vecinos de la comuna, llegamos el vehículos municipales y particulares, por primera vez, a la casa de la vecina Margarita Bustos, adulta mayor que vive en el sector de Mayer, cuya casa se encuentra a solo 50 metros de la frontera con Argentina, de está manera, inauguramos el camino de 5,5 kilómetros, que se construyó con maquinaria municipal, para que la señora Margarita deje definitivamente el caballo”.

La autoridad comunal expresó su felicidad ”por llevar progreso a nuestra querida vecina, ejemplo de trabajo y esfuerzo y sacrificio en nuestra comuna”.

Por años, la vecina Margarita Bustos debió salir de su casa a caballo para poder conectarse con otros puntos de la comuna. Ella aseguró que “este logro, el camino que se hizo, me beneficia mucho y cuando yo no esté le va a beneficiar a mis hijos, a mis nietos, es una cosa que uno no pensaba que iba a salir, esto es algo grande, estoy de ver a toda la gente que llegó, a todos mis amigos verlos llegar en auto, incluso el señor Andrónico Luksic que me vino a ver, que me trajo regalos, estoy contenta que me vinieron a ver, con su presencia me alegraron mucho”.

Finalmente, el alcalde Recabal aprovechó la instancia para dar las gracias al operador municipal Pedro López por su trabajo fundamental en la concreción de esta vía, además de los consejeros municipales, claves para la aprobación de la maquinaria, que con ella se pudo concretar el sueño de la señora Margarita, la de poder conectarse a través de un camino con el resto de la comuna, dejando de lado el aislamiento gracias a la labor municipal.