Durante la jornada de este sábado el Gobernador Manuel Ortiz Torres invito a una reunión a autoridades, empresarios del rubro de la industria salmonera y vecinos de Puerto Chacabuco quienes manifestaban su preocupación por que en Puerto Chacabuco no existiría una barrera sanitaria para el ingreso de personas que trabajan en el sector acuícola.

Puerto Aysen.- Al finalizar este encuentro el Gobernador Manuel Ortiz Torres señalaba “El día de hoy invitamos a cuatro representantes de Puerto Chacabuco, donde hemos conversado con ellos, hemos requerido sus planteamientos, sus observaciones que tienen respecto al tema y la hemos incorporado al protocolo que está trabajando el General Joaquín Morales y así las indicaciones que nos han hecho nuestros vecinos la iremos implementando rápidamente”.

Por su parte Diego Ojeda uno de los vecinos asistentes a la reunión valoraba lo que significó este encuentro “Gracias a la gestión que hizo el señor Gobernador en conjunto con Salmon Chile y la empresa Mowi de poder generar una barrera sanitaria que vamos a definir en las próximas horas, esto para realizar un control rutinario las 24 horas del día de toda la gente que entra al puerto que fue lo que más nos pidió la comunidad, nos vamos tranquilos porque estamos gestionando medidas para nuestro puerto”.

En tanto el representante en la región de Salmon Chile Hernán Rebolledo aclaró algunas dudas que han planteado los vecinos “Fue una instancia donde pudimos presentar de manera muy general cuales son los protocolos que todas las empresas están tomando, esto nos ha permitido tener una coordinación con las empresas que están en nuestro gremio, como también con las que no están, los protocolos están estandarizados, estamos tomando medidas, como son tratar de separar los turnos de ingreso y salida, las medidas de transportes aéreos, terrestres o marítimos no están trasladándose en vehículos de transporte público o comerciales, se desinfecta en el caso de los aviones particulares antes y después, en el traslado del vehículo terrestre la misma forma, se desinfecta todos los sistema de transportes”.