Viviendo un momento muy complejo se encuentran los familiares del hombre de 40 años que falleció luego de que la ambulancia que lo trasladaba sufriera un desperfecto, mientras era derivado desde Puerto Aysén al hospital regional de Coyhaique.

Puerto Aysen.- En momentos en que se realizaba el velorio de este conocido vecino de la porteña ciudad, su hermana, Consuelo Torres, quiso hablar con los medios y referirse a lo acontecido.

“Nadie se ha acercado (a nosotros), solo hemos visto que ha salido en algún medio contando la noticia, han salido autoridades a hablar con los medios de comunicación, pero a la familia nadie se ha acercado. Es una paradoja que nosotros estemos velado a nuestro hermano justo al lado de este hospital donde ocurrió todo y nadie se ha acercado, a pesar del dolor que están causando, que ellos son los responsables, obviamente esta no va a ser la primera vez y esperamos que sea la última”.

En tanto, Ruperto Torres, padre del hombre fallecido en traslado de ambulancia, dijo que en este caso estamos claramente en frente de una negligencia. “Esta es una perdida lamentable, irreparable, nos ha causado mucho dolor, mucha pena, algo que no deberíamos estar sufriendo… la familia esta desbastada. Solamente decir que, esto se podría haber evitado, ya que fue producto de una negligencia terrible”.

Entre lágrimas y con gran impotencia la madre del hombre de 40 años, Irma Rivas, manifestó, “parece que estoy soñando, pero con mucha impotencia porque mi hijo podría haber estado vivo, no importa que hubiera sido con reanimación mecánica, pero en el hospital de Coyhaique. Aquí mandaron una ambulancia sin equipos, en mal estado, quedamos en la mitad de la carretera en panne, salió humo como que se quiso incendiar la ambulancia, yo me tiré abajo pensando en mi hijo, ¿Qué va a pasar?, está ahí. No había señal, no había celular satelital, venían unos amigos atrás y le pidieron que avancen y llamen una ambulancia que venga de Coyhaique. Pasó por lo menos una hora y media y nosotros viendo que mi hijito estaba mal, lo vivían reanimando”.

Al lugar donde quedó en panne la ambulancia de Aysén habría llegado un segundo móvil de Chacabuco y en ese instante aparece el apoyo de ambulancia de Coyhaique, esto ocurre pasadas las cuatro de la madrugada. “Pasaban los minutos, no había equipo de reanimación como corresponde, mi hijito terminó falleciendo ahí, cuando perfectamente habría llegado con vida a Coyhaique”, dijo Irma Rivas.

Por último, Consuelo Torres, señaló que ahora iniciarán acciones legales, con el fin de establecer responsabilidades en los hechos.

“Como familia vamos a tomar acciones legales por lo ocurrido, no es por obtener lucro o algo así, todo lo contrario, es para que simplemente esto se haga público a nivel nacional, que sepan las personas ineptas que trabajan acá y ojala esto no siga ocurriendo. Nadie nos va a quitar esto, nadie nos va a devolver a nuestro hermano”.