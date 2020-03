Tras el anuncio realizado por la Asociación de Empresas Eléctricas EEAG en el que se informó sobre las medidas de apoyo de emergencia para hogares más vulnerables del país, xSigne Balboa, jefa de servicio al cliente de Edelaysen, destacó que han reforzado y reorganizado estratégicamente los turnos de su personal de operaciones y de atención de canales no presenciales, para otorgar una atención oportuna y certera, y asegurar el normal funcionamiento del sistema eléctrico. “Nuestra principal preocupación es mantener un suministro estable, porque entendemos la relevancia de nuestro servicio en cada uno de sus hogares”.

Aysen.- El ejecutivo agradeció a cada uno de los colaboradores tanto de terreno como canales de atención a distancia, que han asumido la labor especial de atender los requerimientos de pacientes electrodependientes y la resolución de temas técnicos que permitan asegurar el suministro a la comunidad.

Además, detalló que Edelaysen, ha activado las siguientes medidas:

• Si eres parte del grupo de clientes perteneciente a hogares más vulnerables regístrate en nuestra página web www.edelaysen.cl Te ofreceremos alternativas para suspender tus pagos por este periodo, con financiamiento directo sin intereses.

• Habilitamos un fono GRATUITO para facilitar el contacto con la empresa a través del número 800 100 200.

• Si eres Adulto Mayor, queremos cuidarte y para eso hemos aplazado la fecha de pago de tu boleta. No salgas a la calle. Contáctanos a nuestro número gratuito para suspender tus pagos. Te entregaremos plazos a partir del fin de esta situación.

• A todos nuestros clientes: No realizaremos cobro de intereses por mora en el pago de su cuenta durante este periodo de contingencia.

• Aquellos clientes con deuda vigente hasta 10UF y que estén sin suministro eléctrico, los invitamos a comunicarse con nuestro contact center y reprogramar su deuda.

“En Edelaysen continuamos trabajando para dar respuesta y solución a todas las dudas y consultas de nuestros clientes, producto de las medidas adoptadas por la empresa tras la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país”.

Desde la eléctrica invitaron a la comunidad a informarse a través de su fanpage de Facebook @Edelaysen o bien, mediante sus canales de contacto al teléfono 600 401 2022; la aplicación móvil Edelaysen y nuestra página web www.edelaysen.cl.