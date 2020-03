Ante el aumento de casos confirmados de COVID-19 en el país y actualmente con resultado de un fallecido, el Consejo Regional de Aysén, de forma unánime, fue enfático en señalar que hoy más que nunca exigen se debe aislar la región y evitar la rápida propagación de este virus, asegurando el abastecimiento regional. Si bien es cierto, hay campañas impulsadas por las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanos para que las personas eviten salir de sus casas, hay que reforzar con este tipo de medidas.

Aysen.- Al respecto el Presidente del CORE, Sergio González destacó. “Sin duda, estamos ante una situación grave que nos afecta a todas y todos, pero estamos convencidos que estamos a tiempo de tomar todas las medidas necesarias para resguardar a nuestras familias. No basta con medidas económicas y sociales, que por cierto, se agradecen, sino que debemos ir más allá y cerrar nuestras fronteras. Hacemos un llamado a las autoridades regionales, porque nos preocupan nuestras vecinas y vecinos de Aysén; y es ahí donde debemos poner nuestros esfuerzos, nuestra mirada y nuestra decisión política”.

Cabe destacar que, aun cuando la cifra de contagiados es baja en la región y se reduce sólo a una persona, el Consejo Regional manifiesta que hay que ponerse en todos los escenarios, toda vez que no contamos con la cantidad de especialistas suficientes, equipamiento ni infraestructura adecuada para abordar una posible crisis sanitaria en nuestra región.

Así lo destacó, el Consejero Regional, Carlos Campos. “Hoy día, nosotros no tenemos en la región infraestructura en salud suficiente para atender a mucha gente, por lo tanto, hay que ser precavidos, solamente dejar los canales abiertos para poder tener los insumos de alimentos, de salud. Creo que hoy, y es la línea en la que están los alcaldes, concejales y autoridades de la región, es aislar la región. Tenemos que canalizar las energías en atender la gente que tenemos dentro y no la que está llegando, entendemos que los residentes tienen que llegar a sus casas y una vez que ese proceso se haga tenemos que resguardarnos para que no siga llegando gente a la región”

A su vez, los Consejeros Regionales, señalaron que se suman a lo planteado por los diez alcaldes de la región de Aysén que forman parte de la ASEMUCH, como así también lo han manifestado un número importante de alcaldes del país, respecto a que sus respectivas comunas se aíslen, asegurando el abastecimiento local.

En relación a la importancia de esta medida se refirió el Consejero Regional, profesional de la salud, Rodrigo Araya. “Los países que han logrado detener la curva de infección del coronavirus han sido países que han tomado decisiones drásticas con respecto a limitar la movilidad de las personas, a eso se refiere con cierres preventivos, cuarentenas. Eso significa que las personas tienen que cumplir con quedarse en su hogar, no salir, limitar todas las actividades recreativas y, por lo tanto, mantener los servicios básicos. Corea del Sur, Japón e inclusive China en el período de más alto contagio tomaron estas medidas y fue exitosa, eso lo que nosotros tenemos que hacer ahora y evitar siga aumentando la tasa de contagio en nuestro país”

Finalmente, el CORE reafirma su compromiso con la región de Aysén reiterando el llamado a la autoridad regional. “Estamos dispuestos a generar todos los espacios y gestiones correspondientes ante esta emergencia, porque es parte del compromiso que adquirimos con la comunidad cuando asumimos este rol y porque queremos lo mejor para Aysén. Por eso, reiteramos el llamado a las autoridades a ponerse firmes, actuar a tiempo y a trabajar en conjunto por los habitantes de la región. El llamado también a cada uno de nosotros a seguir las recomendaciones de quedarse en casa y cuidarnos entre todos, para salir de la mejor forma posible adelante” puntualizó el Presidente del CORE, Sergio González.