Conscientes de la emergencia que se vive a raíz del coronavirus, no solo es un tema sanitario, sino que para muchas familias, personas que viven solas esto también ha significado un problema económico, alrededor de cinco vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén decidieron organizarse, reunir alimentos no perecibles y entregar lo que han denominado “almuerzos solidarios”. Así lo cuenta una de sus protagonistas, Ximena Ruiz.

Puerto Aysen.- “Esta idea nace de un grupo de amigos que decidimos hacer almuerzos solidarios, por el mismo tema de la contingencia que hay hoy en el país y por los vecinos que lo están pasando mal, algunos están sin trabajo, adultos mayores que están solos. Comenzamos este lunes, estuvimos durante el fin de semana recolectando alimentos no perecibles, para poder entregar un almuerzo, hoy entregamos veinte porciones y nos faltó. Teníamos contemplados diez abuelitos y dejamos diez para las personas que llegaban a la sede de la junta de vecinos, pero la verdad es que nos faltó”.

Ximena Ruiz, dijo que en esta primera jornada hubo algunas autoridades que colaboraron, pero la gran mayoría fueron vecinos junto a algunos comerciantes.

“Somos cinco vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda que vamos a entregar este almuerzo, esto es con ayuda de otros vecinos, de algunas autoridades, pero casi todos son vecinos que aportan a la causa. Y vamos a tratar de entregar esta ayuda hasta que la contingencia nos permita, porque también sabemos que en algún momento no vamos a poder salir de la casa y ahí tendremos que hacer otras cosas. Pero mientras podamos hacerlo lo vamos a hacer, estaremos lunes, miércoles y viernes en la sede de la población Pedro Aguirre Cerda desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde”.

Del número inicial de 20 almuerzos ahora y luego de la primera jornada sumaron 5 más, agregó Ximena.

“Ya tenemos un listado de 25 personas a las que hay que entregarles el almuerzo, la mayoría son adultos mayores, de ahí vamos a ir viendo y yo creo que se va a ir sumando más gente a medida que vayan pasando los días. La idea es que las personas que puedan aportar con un alimento no perecible ojala se comuniquen con nosotros, para que podamos ir a buscar ese alimento o el mismo día que se reparta el almuerzo estas personas se puedan acercar a la sede a dejar su colaboración”.

Ximena Ruiz, afirmó que, si en algún momento no se pueden entregar almuerzos solidarios producto de la misma contingencia, se van a realizar algunas canastas con víveres, especialmente para los adultos mayores.

Por último, destacó el permanente apoyo de Minimarket Galpón, consejera regional Marcia Nahuelquin y muchos vecinos que cooperaron para comenzar con esta loable iniciativa en bien de las personas que menos tienen y otros que a raíz de la contingencia están sin trabajo.