“Cuando lleguen los casos positivos, no vamos a tener con que atenderlos”.

Puerto Aysen.- El dirigente de Fenpruss Puerto Aysén, Jorge Salfate, evidenció en las últimas horas la demora que tienen la llegada de los resultados tras el examen que descarta o confirma si una persona esta contagiada con coronavirus.

Según lo manifestado Salfate, recién después de 4 o 5 días llegarían estos antecedentes.

“Manifestar a la comunidad la preocupación por la demora en el resultado de los test de coronavirus. Lo que pasa es que, hoy a cualquier paciente que le toman el test el ISP para la región se está demorando entre 96 y 120 horas, que son 4 o 5 días y eso es muy complejo. En otras regiones el resultado está en 12 a 24 horas”.

Jorge Salfate, añade que esto obedece a que, “nosotros somos una zona extrema, nosotros demoramos mucho más en enviar los resultados y como está centralizado en Santiago y el ISP está colapsado porque le llegan exámenes de todos lados. Lamentablemente para Aysén los resultados están entre 4 a 5 días y significa esto que, nosotros no estamos hoy con un sobre stock de insumos, nada, porque esto llegó de repente”.

El secretario de Fenpruss Puerto Aysén, asegura que a razón de la contingencia el Servicio Salud no ha liberado nuevos recursos, es más, este año se disminuyó el presupuesto en esta importante área.

“El presupuesto de Aysén para este año se preveía en 17 mil millones y nos autorizaron 15 mil, tenemos el mismo presupuesto del año pasado y no hemos comprado nada de más. Entonces, estamos como si fuera un mes normal, y ¿Qué es lo pasa con eso?, tener pacientes negativos sin el resultado rápido, significa que a ese paciente lo tenemos que tratar como si fuera positivo, con todas las precauciones. Esto quiere decir que, el gasto de insumos es tremendo para el equipo de salud, para el paciente y para proteger al otro”.

Como está funcionando hoy en día el sistema, podría significar que a la hora de que se detecten casos positivos no existan los elementos para atenderlos, aseguró el dirigente gremial.

“El gran problema que sucedió en Europa es que, los equipos de salud ya casi no tenían elementos de protección personal, entonces, nosotros hoy por esta demora en el ISP lamentablemente tenemos que gastar una cantidad de recursos, que realmente cuando lleguen los casos positivos no vamos a tener con que atenderlos. Y ¿qué va a significar eso?, que los funcionarios de salud nos vamos a enfermar y después no va a ver quién atienda a la comunidad, es así de grave”.

Salfate, cree que el sistema se debe anticipar a mayores inconvenientes, por ello, “pedimos que se hagan las gestiones a nivel de Intendencia, Gobernación, Parlamentarios, para que el equipo PCR en vivo, que es una técnica que se implementa y que no está en la región, está solo en Santiago y en otras regiones. Este examen, en una o dos horas tiene el resultado, nosotros necesitamos con urgencia que ese equipo llegue a la región”.

El Ministerio de Salud habría señalado que va a adquirir este equipo, pero nadie conoce más detalles, afirmó Jorge Salfate.

“Dicen que mandaron a una persona a conocer la técnica, pero la verdad es que, el tema es tan complejo de que los tecnólogos médicos de Coyhaique y de Aysén no conocen el equipo, porque el Ministerio manifestó que iba a comprar los equipos pero nadie sabe la marca, las características técnicas, los insumos que utiliza, nadie sabe la normativa técnica del espacio físico donde tiene que utilizarse. Porque este no es un equipo chico, tiene varias fases y esas fases tienen que cumplir con las condiciones básicas para poder validar el examen”.

El secretario de Fenpruss Puerto Aysén, aseguró que es el hospital de esa ciudad el que cuenta con toda la normativa vigente y las características para poder implementarlo con la maquinaria que permite hacer el test rápido de coronavirus.

“Hoy el hospital que cumple con las mayores normas técnicas para este examen es Puerto Aysén, porque tiene el laboratorio más grande con toda la normativa actual, porque es nuevo. Entonces, nosotros pedimos que las autoridades regionales presionen, porque nosotros tenemos más urgencia que en otras regiones, porque los resultados se están demorando mucho más que en otras zonas del país. Lo otro es que, transparenten la información, donde se iría a quedar este equipo, si es en Coyhaique o Puerto Aysén”, indicó Jorge Salfate.