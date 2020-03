Labor del Ministerio Publico y resolución del Tribunal mantienen en la cárcel a quien es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Coyhaique.- Este martes, en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique y a solicitud de la defensa, se revisaron las medidas cautelares de Nicolás Farías Zúñiga, culpable del cuasidelito de homicidio y abandono de la víctima del fatal atropello, ocurrido el mes de julio del año 2019, Sebastián Tocol, hecho que sucedió en la ruta 240 Aysén Chacabuco justo en frente de la población Las Dalias del sector Ribera Sur.

A la audiencia asistieron familiares del imputado y de la víctima, quienes escucharon la resolución del Tribunal, que mantiene bajo prisión preventiva a Farías Zúñiga.

“El Tribunal resolvió rechazar la petición de la defensa, por cuanto recogió los argumentos que señalamos como Ministerio Publico, en cuanto a que el nuevo argumento que ellos esgrimían, que era el retraso que podría tener el Tribunal Constitucional dado la pandemia que está afectando al país y en su resolución no era algo imputable a la situación procesal del imputado. Ya que, fue la propia defensa que interpuso ese requerimiento y sabía que efectivamente eso iba a demorar en verse aproximadamente unos seis meses, que es lo que demora el Tribunal Constitucional en resolver esta situación”, detalló el fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos.

Recordemos que, hace aproximadamente cuatro meses, el abogado particular de Nicolás Farías, hizo una presentación al Tribunal Constitucional, a quien se solicita se analice si en este caso aplica o no, una de las acusaciones que hace el Ministerio Publico al imputado, que es, en base a la ley Emilia y está vinculada al abandono que hace Farías de la víctima una vez que la atropella y no le presta ningún tipo de auxilio.

Lo habitual es que, este organismo se demore aproximadamente seis meses en resolver y una vez que se conozca esa determinación, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique y a raíz de los antecedentes podrá dictar la pena a la cual deberá someterse Nicolás Farías Zúñiga, quien ya ha sido considerado culpable de los delitos que acusó el Ministerio Publico. Trabajo que ha sido relevado en varias ocasiones por los familiares de la víctima, quienes considerar que se está haciendo justicia.