Persona contagiada es funcionario del Hospital de Coyhaique y tuvo contacto con paciente británico diagnosticado en Tortel. Hasta la fecha se han enviado 90 muestras al ISP, 51 de ellas han resultado negativas y se está a la espera de otras 37 consultas.

Coyhaique.- Once días después de confirmarse el primer caso por COVID-19 en la región de Aysén, la Intendente Regional Geoconda Navarrete, junto a la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito y el subdirector médico del Hospital Regional de Coyhaique Franklin Fournier, confirmaron que una segunda persona dio positivo por Coronavirus.

Según indicó la ejecutivo ante los medios de prensa, se trata de “un funcionario del Hospital Regional de Coyhaique que tuvo contacto con el paciente británico, proveniente de Tortel, y que fue trasladado a Santiago el 19 de marzo. Esta segunda persona contagiada entró en periodo de cuarentena el día 21 de marzo tras presentar síntomas asociados a COVD-19; desde entonces él se mantenía en cuarentena absoluta de manera preventiva a la espera del resultado”, dijo.

Por su parte, el subdirector médico del Hospital Regional de Coyhaique, Franklin Fournier, agregó sobre el mismo caso que el paciente se encuentra sintomático –con fiebre y síntomas respiratorios- indicando además que el recinto hospitalario está tomando los resguardos necesarios como “la cuarentena al personal que estaba de turno con el funcionario ya que estuvo en contacto con el paciente británico y fue el foco inicial. Además se le va hacer un seguimiento a los pacientes que estuvieron hospitalizados para ver si presentan sintomatología o no”, apuntó.

Fournier fue enfático además en señalar que “no hay más personal sintomático en el área de medicina en este momento”.

El médico además adelantó que “se está acelerando la instalación de nuestra laboratorio para poder procesar las muestras de PCR y la adquisición de test rápidos –que no sirven en lo inmediato- pero sí para ir descartando ciertos pacientes sospechosos y dar tranquilidad a la comunidad”.

Adicionalmente, las autoridades precisaron que desde el 2 de marzo a la fecha se han enviado 90 muestras al Instituto de Salud Pública, de ellas 51 han salido negativa, estando aún a la espera de otras 37.

Medidas

Con la finalidad de afianzar las medidas para controlar la emergencia, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, informó de una serie de prohibiciones que se centran principalmente en el desplazamiento de las personas.

Es así como la autoridad sanitaria recalcó que existe prohibición de desplazamiento a un segundo lugar de residencia, instando a los ciudadanos a permanecer en el domicilio particular habitual. Las personas que decidan permanecer en este lugar distinto a su domicilio deberán estar en cuarentena por un tiempo indefinido.

La autoridad informó que esta indicación tiene especial interés en el caso de personas que trabajan en zonas distintas a su lugar de origen, con un correlato regional en rubros como el sector agrícola y construcción.

“En esta región se incluyen las empresas acuícolas y las empresas que tienen licitaciones con el MOP. Hemos solicitado a ambos rubros económicos a través del Seremi de Economía y del MOP que entreguen un protocolo de protección para minimizar el contacto con la población de Aysén, y que puedan generar grupos de trabajo menores a 50 personas”, dijo.

Además se mantiene prohibición de visitar centros de larga estadía y los centros de día para adultos mayores, así como de las reuniones de clubes y uniones comunales de este grupo etario. Esta medida tiene carácter de indefinido y además la prohibición de la realización de cultos y reuniones de tipo religioso.

Influenza

A contar del lunes 16 de marzo se comenzó con el proceso de vacunación contra la Influenza en el país y la región, instancia que hasta la fecha ha superado las expectativas de las autoridades sanitarias.

Según precisó la ejecutivo hasta el día martes 24 de marzo habían cumplido el proceso un total de “24.303 personas contra la Influenza, eso implica que en el lapso de una semana hemos inoculado al 57% de la población objetiva” agregando que durante la semana “se recibirán 4 mil nuevas dosis para seguir con el proceso en la región de Aysén”, esto como una forma de dar respuesta a quienes han levantado alarmas en la población respecto de la falta de vacunas.