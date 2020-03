El Ministerio Publico en la ciudad de Coyhaique se encuentra desarrollando las investigaciones luego de que en dos procedimientos distintos se detuviera a tres personas que incumplían el código sanitario, al no someterse a las cuarentenas como medida preventiva de coronavirus.

Coyhaique.- “Se trata de tres personas que en dos procedimientos diferentes fueron encontradas incumpliendo la cuarentena que debían realizar por sospecha de coronavirus, dos de ellas en un control sanitario en el aeropuerto de Balmaceda y otra cerca de su domicilio ubicado en Campo Alegre. De manera que, dos de ellos fueron puestas a disposición de la autoridad de salud que señaló que debían seguir cumpliendo esta medida de cuarentena y finalmente la persona que fue detenida por la PDI fue llevada a su domicilio”, informó el fiscal Patricio Jory.

El persecutor, agregó que, “respecto de estas tres personas se inició investigación por contravención a la norma del código penal, específicamente al artículo 318, que es un delito de peligro y lo que trata de evitar es un peligro para la seguridad pública. Las responsabilidad penales en estos casos se indagarán en los próximos días y se resolverá si se le imputa o no alguna conducta en el Tribunal”.

Por último y de manera enfática el fiscal Patricio Jory, hizo un llamado a toda la comunidad a ser responsables ante la situación de salud que nos aqueja a todos, ya que quienes estén bajo medidas dispuestas por la autoridad sanitaria sometidos a una cuarentena y no la respeten, se exponen a ser detenidos e investigados, arriesgando incluso penas de cárcel.