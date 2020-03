De los 104 exámenes despachados, 92 han sido descartados por Coronavirus, estando a la espera de resultados de 10 muestras. Ministerio de Vivienda y Urbanismo activó un seguro de cesantía para familias que adquirieron vivienda con subsidio y crédito hipotecario.

Coyhaique.- De acuerdo a los exámenes realizados por el Instituto de Salud Pública, la región de Aysén presenta un 88% de rechazo a los test por COVID-19 –manteniendo hasta la fecha sólo 2 casos positivos- mientras que se está a la espera de 10 muestras más. En total se han descartado 92 test de un total de 104.

Las cifras fueron abordadas por la Ejecutivo, Geoconda Navarrete, quien explicó que la realidad regional pueden explicar que “demuestran que las personas de la región están adoptando las medidas que les hemos pedido, de evitar el contacto social, disminuir el tránsito y de esta forma cualquier posibilidad de potencial contagio. Eso indica también que las barreras que hemos implementado en todo el territorio y frontera regional nos están ayudando a pesquisar casos sospechosos, que se hagan las muestras y tomar las medidas de aislación respectiva; todo ello, y aunque pueda resultar incómodo, es en resguardo de toda nuestra gente”, dijo.

Respecto de la vacunación, el gobierno indicó que a la fecha se han vacunado 26 mil 895 personas, lo que equivale al 59,9% de la población objetiva, añadiendo que este año “sabiendo que hay localidades que les ha faltado unidades o dosis, estamos a la espera de cargamentos que llega en los próximos días para abastecer la red completa y de esta forma dar termino a este importante proceso”.

Gestiones por Residentes

A fin de informar sobre la situación de algunos compatriotas ayseninos que se encuentran en Argentina con intenciones de volver a la región, la seremi de Gobierno Tatiana Fontecha dio cuenta de las gestiones realizadas desde su administración. Al respecto se hizo mención al caso de una ciudadana chilena que se encuentra en Mar del Plata, y en cuya repatriación ya se han hecho los contactos con los consulados en la nación vecina. Además la repartición de Gobierno, también se ha hecho cargo del acompañamiento y asistencia médica que ha requerido la madre de la ciudadana en cuestión, quien es adulta mayor.

“Se tomó contacto con el cónsul Daniel Rubinovich, cónsul de la provincia del Chubut y también con Francisca Montealegre, su par en Mar del Plata. Pudimos hacer la trazabilidad a esta persona que se encuentra en esta última ciudad en este momento y que necesita ir a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la provincia del Chubut tiene completamente cerrada su frontera para el ingreso, inclusive para los ciudadanos argentinos y tampoco hay vuelos que pudieran trasladarla”, explicó Fontecha, quien agregó que se seguirá realizando seguimiento a este proceso.

Respecto al caso publicado por los medios, en que dos chilenos que se encuentran en Comodoro Rivadavia expresaron su necesidad de retornar a Aysén; la seremi señaló que no existían antecedentes de esta situación ante el consulado por lo que facilitó los contactos de esta entidad de la Provincia del Chubut, a fin de que se inicien las gestiones que permitan el regreso de estas personas a la región.

Vivienda

A sabiendas de que el virus no solo ha atraído problemas a la salud, el Minvu activó un seguro de cesantía para familias que adquirieron vivienda con subsidio y crédito hipotecario.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, aseguró que unas 85 mil familias del país pueden acceder a este beneficio. El seguro cubre seis meses de dividendos, prorrogable en caso de caer nuevamente en desempleo.

“Sabemos que son tiempos difíciles, es por ello que el ministerio de Vivienda ha anunciado un seguro de cesantía, beneficio que va estar disponible para que las personas consulten a través de las páginas web. Esperamos que esta medida, dentro de muchas otras que estamos haciendo como gobierno permitan ayudarnos en parte a palear esta tremenda crisis, que no solo es sanitaria y créame que estamos muy ocupados de ayudar a que ese golpe no sea tan fuerte”, concluyó.