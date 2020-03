El convenio más el equipamiento adquirido por el Servicio de Salud, permitirá disponer de la técnica de PCR para el diagnóstico de COVID 19, reduciendo de 5 días a 5 horas los tiempos de espera, ya que, hasta el momento, solo se podían obtener respuestas científicas, enviando las muestras al ISP u otros laboratorios fuera de la Región.

Puerto Aysen.- La colaboración público-privada entre el Servicio de Salud de Aysén, la Universidad San Sebastián, la empresa Aquachile y el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) que cuenta con el personal técnico capacitado, equipamiento y controles de calidad necesarios ha permitido que la Región de Aysén, alcance autonomía en el procesamiento y análisis de las muestras, mediante la técnica de PCR para el diagnóstico de COVID 19.

El arribo del equipamiento a la región mediante un vuelo de la FACH a comienzos de semana, y poder contar con los conocimientos para procesar las muestras, viene a poner un poco de tranquilidad según comentó Mauricio Brunetti, Director Subrogante del Servicio de Salud Aysén, al tiempo que informó sobre un segundo laboratorio, que se habilitará en el Hospital Regional Coyhaique.

“Estamos bastante más tranquilos, porque si bien es cierto, lo que estamos viviendo a todos nos tiene ocupados y preocupados; El SSA, desde el primer día no ha parado de trabajar en esta temática, haciendo las gestiones, y hoy día, ya está instalado el laboratorio en Puerto Aysén, en el Centro de Investigaciones CIBA, para desarrollar todos los exámenes. Efectivamente todavía nos queda equipamiento que ya adquirimos, pero como todos sabemos hay un retraso en los despachos desde el exterior; mientras tanto vamos a tener la experiencia en este tipo de exámenes para cuando se instalen en el Hospital Regional, tengamos 2 entidades funcionando y seamos capaces de responder a la demanda”, señaló Brunetti, tras visitar las instalaciones habilitadas y dialogar con los profesionales que trabajan en el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIBA.

Franklin Fournier, Subdirector de Gestión Asistencial del SSA, sostuvo “La verdad es que transmiten bastante tranquilidad los profesionales con los que hemos estado conversando, llevan 10 años o más de experiencia trabajando en biología molecular. El laboratorio ha sido adaptado a la necesidad de trabajo con muestras en humanos, cumple con todos los procesos, además que la Seremi De Salud vino hacer su fiscalización y estamos muy prontos a obtener la autorización los permisos necesarios para que podamos contar con la técnica de detección de PCR para Coronavirus en la región, esto significa que los resultados de las muestras no estén demorando cinco días o cuatro días, si no que los podamos tener en cinco horas inclusive y así poder tomar decisiones clínicas”. Indicó el personero.

De acuerdo a lo indicado por Carlos Cofré, Encargado de Abastecimiento del Servicio de Salud, esto se gestó hace dos semanas, “Nos pusimos de inmediato en contacto con el Investigador de la Universidad San Sebastián y Director del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA), don Marcos Godoy, empezamos a hacer esta alianza y ya tenemos para el día lunes la resolución por parte del Ministerio y para el mismo día, la certificación por parte del ISP. El laboratorio coloca toda su instalación, su equipamiento a disposición y nosotros cooperamos con el robot extractor, para practicar esta técnica”. Comentó Cofré.

Procesamiento de las muestras

Diego Caro, integrante del Equipo Médico de CIBA, describió el trabajo que se desarrollará en las instalaciones del centro.

“Nuestra labor específica acá es hacer el procesado de la muestra y ayudar en el diagnóstico de la técnica para Coronavirus; la coordinación, la estamos llevando a través del Hospital de Coyhaique y el Hospital de Aysén; ellos van a ser los proveedores de la muestra, lo que representa un gran avance, al no tener que depender de otra entidad para tener el diagnóstico temprano de pacientes positivos. En puerto Aysén, está la capacidad instalada de diagnóstico Coronavirus”, enfatizó el profesional.

“El laboratorio CIBA llegó a un acuerdo con el SSA, en donde el personal de Puerto Aysén y Coyhaique, van a recibir las muestras y ellos nos las van a remitir, así evitamos el contacto, es decir, que vengan personas directamente para acá a procesar estas muestras. No podemos permitir que usen los reactivos de manera incorrecta, debemos garantizar que las personas que realmente estén enfermas, pasen por la red de salud y reciban la atención médica; nosotros no vamos a trabajar con pacientes externos, siempre se van a atender usuarios que vengan del SSA”, enfatizó Cleimar Delgado Ramírez, Tecnóloga y encargada del CIBA en Puerto Aysén.

Cabe destacar que la implementación de los laboratorios de Puerto Aysén y Coyhaique adquiridos por el Servicio de Salud, permitirán disponer de la técnica de PCR para el diagnóstico de COVID 19, reduciendo de 5 días a 5 horas los tiempos de espera, ya que hasta el momento, solo se podían obtener respuestas científicas, enviando las muestras al ISP u otros laboratorios fuera de la Región, posibilitando que la enfermedad que angustia al mundo entero, sea enfrentada de manera oportuna y con los recursos disponibles.