Durante la madrugada del domingo un total de 80 personas salieron de la localidad, la mayoría para abordar un vuelo comercial. Seremi de Salud informó que en la actualidad hay 48 personas en cuarentena en toda la región. Consulado sigue realizando gestiones por situación de 11 chilenos en Argentina.

Tortel.- Un total de 80 personas –todos turistas- evacuaron la comuna de Caleta Tortel en las últimas horas de este domingo, luego que el Gobierno anunciara el término de la cuarentena epidemiológica por 14 días, a fin de contener el contagio por COVID-19 en esa zona, tras la confirmación del primer caso en la región en la primera quincena de marzo.

La gran mayoría de ellos, 74 turistas, hicieron abandono de Tortel vía aérea luego que el gobierno gestionara un vuelo comercial, el cual despegó desde Balmaceda pasadas las 14 horas. Otras seis personas abandonaron la región a través de un ferry con destino a Puerto Natales, región de Magallanes.

Según explicó el General Jefe de la Defensa Nacional en la región, Joaquín Morales, el proceso se desarrolló con total normalidad “el traslado de las columnas de los turistas y los trabajadores de las dos empresas que estaban en cuarentena”.

COVID-19

Hasta hoy domingo, desde la región de Aysén se han despachado al ISP un total de 132 muestras por posible contagio, de las cuales 104 han sido catalogadas como negativas y se está a la espera de 26 exámenes.

Adicionalmente, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, informó que en la actualidad hay “48 personas en cuarentena obligatoria. De estas 48 personas, 31 son personas que están a la espera de resultados y los restantes 17 casos tienen que ver con contactos estrechos del último caso positivo por COVID-19 que tuvimos en la región”.

Estudiantes y chilenos en Argentina

Otro de los puntos abordados por la ejecutivo durante su mensaje a la comunidad y medios de comunicación, fue el relacionado con las gestiones por parte del gobierno para traer de regreso a estudiantes de educación superior en un vuelo de la FACH.

Sobre aquello, Geoconda Navarrete indicó que “esa gestión yo se las encargué a los gobernadores el sábado pasado (21 marzo) donde la primera prioridad eran los jóvenes usuarios de los vuelos FACH porque entendemos que son los más vulnerables. Sin embargo, cuando nos llegan los listados y empezamos a chequearlos nos encontramos con personas que no son alumnos universitarios, con menores de edad y adultos mayores ingresados en las nóminas entonces, tenemos que hacer la depuración y ver cómo se condice con los decretos que han salido respecto de personas que residen en comunas que tienen cordón sanitario y que no pueden salir, para entregar una lista real a la Fuerza Aérea y definir el día del vuelo”, indicó.

En esa misma línea, la seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha, indicó que en la actualidad hay once compatriotas en Comodoro Rivadavia y Mar del Plata por lo que –según dijo- ambos “cónsules han tomado contacto con cada una de las familias para poder explicarles cuál es la situación del cierre de fronteras en Argentina y en ese sentido, la frontera en Comodoro Rivadavia se encuentran cerradas hasta el 31 de marzo, periodo que podría ser extensible pero estamos gestionando todo lo posible, ver qué requerimientos pueden tener y hacer que la estadía sea lo más tranquila posible entendiendo la necesidad que tienen de regresar al país”, dijo la vocera.