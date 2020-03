Debido a la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país, los catorce Consejeros Regionales de Aysén sesionarán este lunes y martes vía remota, a través de videoconferencia utilizando la plataforma Zoom para conectarse simultáneamente y de esta forma debatir y votar, en esta oportunidad, la aprobación de recursos para Salud que va a permitir enfrentar de mejor manera el Coronavirus en la región de Aysén.

Coyhaique.- El Presidente del CORE, Sergio González, destacó que esta medida ha sido autorizada por Contraloría General de la República y que apunta a seguir trabajando desde la prevención. “Hoy lunes comenzamos como Consejo Regional a realizar las reuniones a través de video conferencia, lo que está autorizado por la Contraloría General de la República hace algunos días y nos permitirá seguir trabajando y enfrentando esta emergencia sanitaria que tenemos a nivel nacional y mundial. El Consejo Regional está comprometido en poder trabajar en los temas que son prioritarios para la región y en ese sentido los 14 consejeros seguiremos realizando las reuniones que sean necesarias de acuerdo a la emergencia que tenemos”.

Por su parte, la Consejera Regional de la Provincia de Coyhaique, Marcia Raphael, valoró esta medida de prevención en estos tiempos y la agilidad con la que podrán desarrollar su labor. “Una de las mayores instrucciones que tiene más efectividad es el quédate en casa y este Consejo ha decidido no paralizar las actividades porque, sin duda, es importante para enfrentar esta gran emergencia que hoy día tenemos y de esta forma respetar el distanciamiento social y la prevención del contagio, es por eso, que hemos decidido sesionar en forma virtual a través de sesiones remotas. Es un procedimiento que nos va a permitir tomar decisiones dado que hoy día necesitamos recursos para poder enfrentar esta emergencia, la región no puede detenerse y el Consejo Regional, en ese sentido, cumple un rol importante. Este es un procedimiento mucho más ágil y expedito de acuerdo a las circunstancias a las que hoy nos vemos enfrentados, realizando una buena gestión que nos va a permitir ir en ayuda de los más vulnerables lo más rápido posible”.

A su vez, la Consejera Raphael, destacó que esta sesión pondrá énfasis en temas de salud. “Uno de los temas más importantes que vamos a ver es la aprobación de financiamiento para Salud y abordar la emergencia sanitaria del Covid_19. Nuestra responsabilidad como Consejeros Regionales, es sin duda, gestionar y liberar recursos para abordar esta emergencia en salud e ir analizando cómo vamos en ayuda de los más vulnerables. Los ayseninos no lo están pasado bien y vienen días donde nuestra responsabilidad es justamente ver cómo podemos ir en ayuda de estas familias”.

Finalmente, desde Cochrane se refirió, el Consejero Regional de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello. “Desde Cochrane y dado la contingencia, seguimos con nuestras labores en el Consejo Regional, ahora a través de videoconferencia cumpliendo con lo que nos demanda la ciudadanía en estos tiempos, poniendo los esfuerzos particularmente en sacar adelante temas de salud en esta emergencia sanitaria que nos está afectando”.