Información fue ratificada por la seremi Alejandra Valdebenito, quien además precisó que se tiene detectada al 100% de la población que tuvo contacto con el último caso positivo. Además, Intendente Geoconda Navarrete lideró trabajo de la Mesa Social COVID-19.

Coyhaique.- La seremi de Salud y autoridad sanitaria Alejandra Valdebenito confirmó la mañana de este martes que las dos personas que dieron positivo por COVID-19 en los últimos días –el profesional del Hospital Regional de Coyhaique y el trabajador de Puerto Aysén- se encuentran hemodinámicamente estables, lo cual significa que no requieren de oxigenación mecánica ni presentan estado febril.

En palabras de Valdebenito, y respecto del caso detectado en Aysén, señaló que se trata de “un paciente de 60 años, que se encuentra hemodinámicamente estable de hecho, medicamente está en condiciones de alta. No obstante, durante el día se trabajará la viabilidad y opción de mantener su cuarentena en algún domicilio” mientras que en relación al profesional del Hospital Regional de Coyhaique precisó que “también se encuentra hemodinámicamente estable, mucho mejor que en las últimas 24 o 48 horas anteriores”, dijo.

Consultada por el trabajo de trazabilidad, la seremi de Salud indicó que en aquello se trabajó desde que su confirmó el caso –al igual que en los otros dos- precisando que “hoy día tenemos identificado al 100% de la población que tuvo contacto riesgoso con el paciente que dio positivo para COVID-19”.

Adicionalmente, Alejandra Valdebenito explicó que epidemiológicamente el trabajador infectado ingresó hace 15 días atrás, vía aérea, aunque precisó que “pasó la barrera sanitaria absolutamente asintomático, llega a su lugar de trabajo (pontón) y cinco días después él comienza con la sintomatología. De acuerdo a los protocolos del MINSAL, lo que nos compete es buscar todos los contactos dos días antes del inicio de síntomas y todas las personas con los que tuvieron contacto hasta que se confirma el contagio”.

Según las autoridades, hasta la fecha se habían despachado 145 muestras la ISP, descartándose un total de 127 exámenes, además de 3 positivos. Se está a la espera de otras 15 muestras.

Mesa Social COVID-19

Durante su recuento diario, la máxima autoridad regional dio cuenta del trabajo que se empezó a ejecutar en la Mesa Social COVID-19, la cual es conformada además por la seremi de Salud, el Colegio Médico de Coyhaique, la Universidad de Aysén, INACAP y la Asociación Regional de Municipalidades (AREMU) y a la cual se sumó el Consejo Regional.

De acuerdo a los actores, la Mesa tendrá como finalidad de recoger requerimientos ciudadanos. Sobre la misma, la intendente Geoconda Navarrete explicó que “esta es una instancia de información y de coordinación con diferentes entes de representatividad regional. La finalidad es buscar apoyo, buscar opiniones y también consejos respecto de cómo vamos tratando esta emergencia en Aysén”, dijo.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, señaló que “es importante haber constituido esta mesa porque lo que hace es poner a disposición de la toma de decisión y la comunidad regional a todos quienes podemos aportar. A nosotros nos importa ser un ente valido para la comunidad y apoyar en buscar soluciones en la emergencia y lo que se viene”, indicó.

Uno de los impulsores de la Mesa fue el Colegio Médico de Coyhaique, quien en voz de su presidente, Claudio Vallejos, indicó que “para el COLMED es una satisfacción que la intendenta haya acogido una propuesta que hicimos hace semanas porque no hay nada más importante es una crisis que la confianza y tranquilidad que debe tener la población, y ello se obtiene con transparencia, dialogo e información; y qué mejor cuando se hace participar a las bases de la academia, la ciencia y comunales porque permite generar un discurso único para que la gente pueda tener confianza y tranquilidad” apuntó.