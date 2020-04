En estos tiempos de crisis sanitaria la comunidad espera que el área mayormente fortalecida tanto con profesionales como con implementación sea Salud, lo que debiera verse reflejado en cada uno de los recintos de asistencia pública.

Villa Mañihuales.- Esto lamentablemente no estaría ocurriendo en Villa Mañihuales, donde en los últimos días no cuentan con médicos, a pesar de tener un Cecosf y la antigua posta que es utilizada como área de urgencias. Así lo denunció el Concejal Manuel Curinao.

“En Mañihuales no tenemos doctor y hay que decir que estaba comprometido antes que renunciara la directora regional de Salud, que iba a ir aumentando progresivamente la atención hasta tener las 24 horas posta y Cecosf en funcionamiento. Entonces, hoy día nos damos cuenta de que no tenemos ningún doctor y eso es preocupante porque estamos en un estado de emergencia, tenemos muchos adultos mayores que podrían tener complicaciones y si no tenemos doctor los paramédicos no pueden recetar ni tampoco diagnosticar, por lo tanto, estamos complicados”.

De esta forma cree el Concejal Curinao, que, “podrían cerrar ese Cecosf, porque nos damos cuenta también que, antes estábamos mejor atendidos solo con la posta. Entonces, es una preocupación que hay en la localidad, ahora no podemos hacer reunión, desde la junta de vecinos me comunican que ellos han hecho algunas gestiones pero tampoco han obtenido respuesta. Estamos esperando y ojala puedan resolver esta preocupación a la brevedad, porque si llegamos a tener cuarentena total sin poder salir a la calle y además con enfermos graves, sería muy preocupante la situación”.

El Concejal de la comuna de Aysén, residente en Mañihuales hizo un llamado a “la gente de Salud, que se preocupen, que Mañihuales existe dentro de la región, que es una ciudad de paso y que llega mucha gente desde afuera. Y hoy vemos que toda la gente está pidiendo una cuarentena total, pero nosotros si no tenemos un doctor en realidad no lo vamos a pasar muy bien, así es que, esperamos que las soluciones no vengan después de que ocurra alguna desgracia, como ocurrió lamentablemente con la persona que falleció en la ambulancia camino a Coyhaique”, puntualizó el Concejal.