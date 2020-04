Sólo la noche del martes, personal de las policías y Ejército detuvieron a 9 personas por infringir las normativas actuales.

Coyhaique.- Un llamado a la “colaboración de la comunidad” hizo la Intendente de Aysén, Geoconda Navarrete, luego de conocer que durante la noche del martes y madrugada del miércoles, un total de 9 personas fueron detenidas por infringir el Toque de Queda impuesto por el gobierno a raíz de la pandemia COVID-19.

Sobre aquello, la intendente Geoconda Navarrete llamó a las personas a que sigan los buenos ejemplos, tanto de ciudadanos como de comerciantes, quienes incluso han cerrado sus negocios para evitar el contacto social.

“Así como muchos de nuestros emprendedores han tenido que cerrar sus puertas en cafés, restoranes y lugares a fines, con todo el perjuicio económico que ello lleva, respetando las indicaciones que se han dado; también es muy necesario que cada persona lo haga manteniendo el aislamiento social en sus hogares. Lamentablemente en las últimas horas hemos visto un relajo en la población porque hay una mayor circulación, vehículos y también vimos que en Tejas Verdes a gente haciendo picnic. Por favor, si no nos cuidamos nosotros, no hay ninguna medida punitiva ni coercitiva que nos vaya a salvar del contagio”, dijo la ejecutivo.

Por su parte, el General Joaquín Morales dijo que en términos generales “no ha habido sucesos críticos o problemas de orden público mayores, lo que da cuenta que la gente se encuentra tranquila” poniendo el acento eso sí en que medidas como el toque de queda “esto hay que cumplirlo, no es una medida antojadiza, esto persigue que la gente esté en sus casas, si ustedes ven la prensa internacional la mayor cantidad de problemas son derivadas de que en algunas partes se han relajado a dar cumplimiento a las medidas impuestas”.

Casos

La Secretaria Regional Ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, manifestó que en las últimas doce horas se han detectado tres casos sospechosos incluidos dentro de los 16 resultados que están en espera. También se refirió al estado de salud de los dos pacientes ingresados por Covid –19 quienes se “encuentran establecidos hemodinámicamente sin requerimientos de oxígeno y en mejor estado de salud”.

Respecto a algunas dudas manifestadas respecto a la trazabilidad del último caso diagnosticado por coronavirus en la región la autoridad sanitaria explicó que si bien el paciente ingresó en una línea comercial a territorio aisenino, esto no supondría peligro de contagio para el resto de las personas del vuelo.

“En relación a mencionar en qué línea aérea llegó el pasajero, como esto fue hace 16 días atrás y la sintomatología comenzó 5 días después de llegado al puesto de trabajo, epidemiológicamente no tiene ningún impacto, toda vez que la OMS y la investigación epidemiológica han establecido que los contactos de riesgo son aquellos que tuvieron contacto con el paciente dos días antes del inicio de los síntomas”, indicó.

En cuanto a eventuales faltas a los protocolos en los que pudo haber incurrido la empresa contratante de la persona contagiada con Covid-19, la seremi agregó que “todo quién incumpla las medidas tomadas bajo el contexto de alerta sanitaria o bajo el código sanitario obviamente se va a someter a las medidas que están dispuestas y estipuladas en el mismo código. Las personas naturales o las empresas van a tener siempre multas que pueden llegar hasta la 1000 UTM. Por otro lado en el caso de establecimientos o empresas, éstas arriesgan cierre de faenas o cierre del local”.

Mesa Económica

Un día después de que el Gobierno anunciara un plan económico por más de 11 mil millones de dólares, junto a otras medidas tributarias que, prontamente podrán disponer nuestros pequeños y medianos empresarios de la región, las cuales otorgan el 64% del empleo de Aysén.

Sobre ello, la ejecutivo planteó que “nosotros ya estamos trabajando hace una semana con los organismos –CORFO, Fosis y Sercotec- y determinamos instaurar otra mesa de trabajo para impulsar la reorientación de los recursos para que vayan directamente a apoyar nuestras PYMES regionales” agregando que “nosotros quisiéramos poder actuar con toda la celeridad del mundo pero estamos en una crisis y las responsabilidades legales las tenemos que seguir cumpliendo”, afirmó Geoconda Navarrete.