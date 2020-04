El presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz, se refirió a la contingencia sanitaria que vive el país y ante los últimos tres casos positivos a COVID – 19, aseguró que es necesario cerrar la región, dejando solo el ingreso a residentes y abastecimiento.

Puerto Aysen.- “Hemos estado analizando lo que ocurre en la región en torno al tema sanitario como así también la parte comercial y respecto a cerrar la región está bien, no dejemos entrar a más gente que no sea de la zona, obviamente que ingresen solo los residentes, estudiantes, familiares que por distintos motivos están en otro lugar y cerrar definitivamente la región. Porque estábamos tranquilos, pero aparecieron dos casos más, ¿Cuántos casos más queremos seguir viendo?, y generalmente es pura gente de afuera”.

A juicio del dirigente vecinal, está muy bien la medida que han planteado las comunidades de distintos puntos de la región, pero aseguró que es bueno pensar en las personas que dependen de un trabajo para llevar el sustento a su hogar, los independientes, emprendedores que requieren del dinero que recaudan mes a mes para poder sacar adelante a sus familias. Por ello, cree que ese tema se debe analizar y abordar también con mucha seriedad.

Carlos Díaz, igualmente hizo un llamado a las autoridades a tomar en cuenta el requerimiento de la comunidad y no reaccionar una vez que se desarrollan manifestaciones o cortes de camino.

“Cuando se hacen cortes de camino, se toman las calles o cualquier manifestación, recién la autoridad se pone saltona y empieza a actuar. O sea, si el vecino, el dirigente empieza a hacer protesta ahí recién se activan porque son poco proactivos. Pero le pedimos a la autoridad que reaccione antes que la comunidad, cualquier autoridad que sea, de gobierno, diputados, senadores, ya que cuando nosotros empezamos a hablar ahí recién reaccionan”, puntualizó el presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Puerto Aysén.