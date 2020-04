Desconocidos ingresaron durante la noche al recinto, sustrayendo diversas especies entre ellas alrededor de 200 mascarillas desechables y cuatro litros de alcohol gel.

Coyhaique.- Durante la mañana del viernes 03 de abril, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, concurrieron hasta las inmediaciones del COMPIN de Coyhaique, ubicado en calle José Miguel Carrera con Riquelme en el centro de la ciudad, a raíz de una denuncia por robo.

Así lo confirmó el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, subprefecto Eduardo Lagos, quien manifestó que “en horas de la mañana se cursó una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, hecho perpetrado en dependencias de las oficinas del COMPIN de Coyhaique, logrando establecer que sujetos desconocidos durante el transcurso de la noche ingresan al recinto, sustrayendo diversas especies, destacándose dentro de ellas alrededor de 200 mascarillas desechables y cuatro litros de alcohol gel”.

Además, el jefe de la unidad especializada detalló que se realizó el trabajo en el sitio del suceso, “desarrollamos el trabajo investigativo realizando las diligencias necesarias como recopilando antecedentes relativos a las especies sustraídas, empadronamiento de testigos presenciales o de oída, así como también el levantamiento de cámaras de seguridad en los alrededores, ya que el recinto no cuenta con cámaras de seguridad”.

El trabajo investigativo, dirigido por el Ministerio Público se encuentra en pleno desarrollo. Al respecto el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, comentó que dentro de las diligencias solicitadas a la PDI, también se incluye recabar los registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, entre otros aspectos de importancia. “Si bien los servicios públicos están funcionando con sistemas de turno, las investigaciones penales no cesan durante el período de cuarentena ni distanciamiento social. Dado ello es que efectivamente se está trabajando en el lugar”, comentó el fiscal Moris en torno a este caso cuyas diligencias investigativas fueron solicitadas a la Brigada de Robos y el Lacrim de la PDI.