Seremi de Salud explicó que en la región “aún no tenemos transmisión comunitaria”. A la fecha se han enviado 174 muestras al ISP, de las cuales hemos tenido un resultado negativo de 164.

Aysen.- En las últimas horas, de acuerdo al ISP, se detectó un sexto caso positivo por COVID-19 en la región de Aysén. Según explicó la ejecutivo y la seremi de Salud, se trata de una persona de 28 años, con domicilio en Los Ríos pero con residencia laboral en Puerto Aysén.

Según explicó la seremi de Salud el nuevo caso “tiene el mismo nexo epidemiológico con los casos positivos tres, cuatro y cinco; es decir se trata también de un trabajador de la firma Ingelagos que prestaba servicios a otra empresa acuícola” agregando que “se encuentra con un cuadro respiratorio muy leve, que no requiere hospitalización, y que está siendo manejado ambulatoriamente en una residencia sanitaria”, dijo Valdebenito.

La autoridad sanitaria enfatizó que “aún no tenemos transmisión comunitaria”, indicando además que las otras personas positivas –casos dos y tres- han evolucionado de forma estable, ambos eso sí continúan hospitalizados.

Vuelos

A través de redes sociales y los medios de comunicación se reportaban respecto de vuelos de aviones y helicópteros por los cielos de Coyhaique y Puerto Aysén.

Sobre los comentarios y rumores que indicaban sobre el arribo de más trabajadores, la intendente y ejecutivo aclaró que “esto se debió a que el día de ayer (jueves) se inició el proceso de evacuación de los trabajadores que estaban en cuarentena preventiva, y en contacto con el tercer caso positivo de Aysén, y que significó el traslado de ellos, a cargo de su empresa, desde el centro donde estaban hasta el aeródromo, donde abordaron un chárter privado para ser destinado a sus regiones de origen”, dijo.

La ejecutivo preciso que “hoy día se debería mantener el traslado del otro grupo y de esa manera, todo el grupo que estaba en cuarentena sale de nuestra región y eso nos da una importante tranquilidad”, afirmó.

Laboratorio

A principios de la semana pasada se anunció la puesta en marcha blanca del Laboratorio para la toma de muestras PCR que permitan detectar de manera precoz los pacientes positivos por COVID-19.

El día de ayer finalmente, el Instituto de Salud Pública validó el cita laboratorio, algo que para Geoconda Navarrete “sin duda es un gran apoyo porque ya no vamos a tener que esperar las 48 o 72 horas que significaba traer la muestra, enviarla vía aérea a Santiago, esperar su proceso y luego tener los resultados de vuelta. Esto contribuye para poder detectar y diagnosticar a tiempo a fin de hacer la trazabilidad de todos los contactos y aislar de manera efectiva, evitando la propagación comunitaria”.

Dineros Hacienda

Consultada por los medios de comunicación sobre si acaso el ministerio de Hacienda pidió devolución de dinero a causa de la Pandemia, la ejecutivo explicó cómo se está operando en la actualidad, instancia donde además le respondió al ex intendente Jorge Calderón por hacer interpretaciones inexactas.

“Yo ayer de manera muy lamentable escuché comentarios de algunas personas, incluso que han ocupado el mismo cargo que yo (Jorge Calderón), que lamentablemente o no entendieron nada o tratan de tergiversar la información a la comunidad. Efectivamente el ministerio de Hacienda como una forma de tener liquidez, nos pidió a todos los gobiernos regionales y reparticiones públicas que tienen presupuestos propios, que cada día 30 se haga la devolución de fondos no ocupados que, en el caso del Gobierno Regional, nosotros tenemos una proyección de pagos mensuales de acuerdo a lo que nos entrega cada uno de los servicios a los cuales les financiamos obras por ejemplo, si un estado de pago iba a cancelar $500 millones y si la evaluación llega por $200 millones, eso implica que nosotros sólo podemos pagar $200 millones, eso significa que nos quedan $300 millones y esa plata no pueden ser usadas, y esos remantes son los que se devuelven a nivel central”, precisó.

Sobre ese mismo punto, la ejecutivo indicó que “desde el 18 de marzo muchas obras han paralizado, muchas han relentizando o disminuido su funcionamiento por lo tanto, los estados de pago llegan en cantidades menores y contribuimos al presupuesto nacional. Por lo tanto, aquí no se ha perdido ni un peso, simplemente se está optimizando el uso de la liquidez de los recursos públicos. Además todas nuestras operaciones financieras están garantizadas mes a mes”, concluyó.