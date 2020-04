Intendente confirmó que durante la jornada del domingo la totalidad de los trabajadores de la empresa IngeLagos (24) abandonaron la región. Además, repudió ataques a familia de Chile Chico señalando que “no habla bien de nuestra condición de personas y seres humanos”. Autoridades denunciaron robos de insumos desde recintos hospitalarios de Aysén y Coyhaique.

Coyhaique.- Este domingo, la Intendente Geoconda Navarrete, junto a la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, confirmaron que una sétima persona dio positivo por Covid-19 en la región. Se trata de un trabajador de 43 años de la empresa Ingelagos –que cumplía labores en Puerto Aysén- siendo residente de la comuna de Chile Chico.

Sobre ello, la seremi de Salud Alejandra Valdebenito informó que “se trata del primer paciente residente del grupo de trabajadores de Ingelagos” agregando que con ello “se mantiene el nexo epidemiológico directo con los casos 3, 4, 5 y 6 que resultaron positivos por Covid-19”.

La autoridad sanitaria precisó que el hombre de 43 años “se encontraba en cuarentena obligatoria en su domicilio. También es importante señalar que esta persona sale de su turno de la empresa rumbo a Coyhaique –en una lancha con sus compañeros, sin que nadie manifestara síntomas- los cuales comenzaron el día jueves (2 abril) y que se tradujo en tos, al sexto día de haber llegado a su domicilio en Chile Chico (el sábado)”, indicó.

Por último, la seremi precisó que el estado de salud de las siete personas confirmadas, que están en cuarentena y seguimiento, indicó que “uno de ellos, el trabajador de salud, fue dado de alta durante el día de ayer (sábado) en buenas condiciones y además con una PCR de control que salió negativa. El resto de las personas; uno se encuentra hospitalizado, con tos en franca remisión, sin requerimiento de oxígeno y afebril. Los cuatro restantes están siendo manejados ambulatoriamente, tanto en residencia sanitarias y uno de ellos en domicilio”, añadiendo que ninguno de ellos ha presentado cuadros de salud graves.

Por su parte, la Intendente Regional Geoconda Navarrete hizo un especial llamado a la ciudadanía a tomar muy en cuenta los llamados que se le realizan, poniendo como ejemplo a los trabajadores de la salud. “Son muchos los esfuerzos que hoy día se están haciendo a todo nivel, sobre todo del personal de salud, que deja sus hogares, sus familias, para poder atender las demandas que el sistema exige. Todos los esfuerzos que hace el comercio y hoy día más que nunca debemos prevenir para no tener que lamentar el día de mañana”.

También, la ejecutivo repudió lo ocurrido con la familia del caso positivo de Chile Chico, ante las informaciones de que habrían sido objeto de agresiones, señalando que “lamentamos profundamente las filtraciones mal intencionadas que se han hecho porque lo único que hicieron fue perjudicar a esta familia, que incluso sufrió agresiones por parte de la comunidad; una familia que se encuentra notificada de un caso positivo y que recibe el repudio de quienes le rodean la verdad que no habla bien de nuestra condición de personas y seres humanos”.

Sobre ese mismo punto, el subdirector médico del Servicio de Salud Aysén, Franklin Fournier, explicó que al existir una Ley de Derechos y Deberes del Paciente “que nos obliga a mantener la confidencialidad y quienes filtren esta información están infringiendo esta ley y les pedimos que tengan cuidado”.

Sobre la realidad a día de hoy en torno a los casos, el gobierno señaló que se han despachado un total de 195 muestras para análisis a laboratorios, de las cuales 188 exámenes han resultado negativos y sin testeos en espera.

Traslado

Gracias a gestiones gubernamentales con la empresa privada y responsable de los trabajadores que cumplían faenas en Puerto Aysén, que mantenían cuarentena preventiva, ayer se concretó el traslado del último grupo hacia sus regiones de origen.

De acuerdo expresó Geoconda Navarrete ello ocurrió “a través de la empresa con chárter privados, primero con el traslado de 17 personas hacia la región de Los Lagos y el día de hoy se completó –porque las condiciones climáticas anteriormente no lo dejaron realizar- el traslado de los otros 24 trabajadores que permanecían en cuarentena preventiva, cada uno para ser llevados a sus lugares de origen”, dijo la ejecutivo.

Adicionalmente, la máxima autoridad regional confirmó que permanecen en cuarentena preventiva, en hostales sanitarias, trabajadores de la región de Aysén, tanto de Coyhaique como de Puerto Aysén.

Por último, relevó que en los últimos días han llegado a la región cerca de 150 profesionales de la salud, a fin de reforzar la red regional, y que para el día de mañana lunes operará de forma normal el servicio de Banco Estado en Cisnes.

Denuncia

Consultadas las autoridades por una supuesta falta de insumos de protección para el personal de salud, el doctor Fournier precisó que dicho stock “que va siendo repuesto a nivel central y se van agotando más rápido”.

Eso sí, confirmó que existen insumos aunque, denunció que “hemos sido víctimas de robos de elementos de protección personal desde las bodegas, ello se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía” añadiendo que los robos se han materializado en el Hospital de Aysén, Coyhaique, el CESFAM de La Junta y en bodegas de la seremi de Salud.