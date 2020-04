Con el objetivo de extremar las medidas de prevención y evitar la propagación del virus y el aumento de la cifra de contagio del Covid¬_19 en la región de Aysén, las autoridades regionales solicitan al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, el cierre o cuarentena total para la región por Covid _19.

Aysen.- El Comunicado Público con fecha 05 de Abril de 2020, firmado por las autoridades que suscriben dice lo siguiente:

PARLAMENTARIOS, ALCALDES Y CONSEJO REGIONAL SOLICITAN A MINISTRO MAÑALICH CIERRE O CUARENTA TOTAL PARA LA REGIÓN DE AYSEN POR COVID_19

Debido a la compleja situación por la que atraviesa nuestro país por la propagación del COVID-19, los Parlamentarios de la Región de Aysén, los Alcaldes que suscriben y el Consejo Regional de Aysén, solicitan, con carácter de urgente, al Ministro de Salud Sr. Jaime Mañalich Muxi, se decrete cuarentena o bien el cierre de la Región de Aysén, a fin evitar al máximo la propagación del SAR—CoV-2 y disminuir al mínimo posible el aumento del contagio.

El principal fundamento es la condición de aislamiento geográfico de la región, la cual, en situación normal, constituye la gran dificultad para la Red Asistencial de efectuar traslados de pacientes críticos, de manera inter y extra regional, agregándose la contaminación atmosférica y la proyección climática para la temporada invernal, además de la capacidad real de respuesta de la Red Asistencial de Salud Regional, según camas críticas disponibles, entre otros.

Por lo anterior, es indispensable tomar medidas que impidan y restrinjan el flujo de personas hacia la región, haciendo obligatoria la cuarenta a todo aquél que inevitablemente deba arribar, por aire, tierra o mar, asegurándose siempre, y en todo caso, el abastecimiento de bienes de primera necesidad como alimentos, medicamentos, combustibles, entre otros, y de todo lo necesario para enfrentar esta Emergencia.

Con la implementación de estas medidas esperamos que la condición de aislamiento de Aysén se convierta en una ventaja para proteger a sus habitantes y no en una adversidad más que enfrentar, lo que se lograría sólo con una acción de restricción al flujo de personas hacia la región, de forma rápida y eficaz, pues, todos los casos hoy existentes son de personas que no habitan regularmente en Aysén.

Finalmente, queremos ser enfáticos en señalar que este requerimiento viene a reforzar y a reiterar lo que estas autoridades hemos solicitado desde hace bastante tiempo, haciendo eco del clamor de los habitantes de la Región de Aysén

Las Autoridades se refirieron a lo solicitado:

La Diputada Aracely Leuquén señaló que “Nos hemos sumado al llamado hacia nuestras autoridades nacionales para que se decrete el cierre del tránsito marítimo, aéreo y terrestre en nuestra región de Aysén, bajo la excepción de mantener la cadena productiva y de abastecimiento y de ingreso de nuestros residentes. Es en momentos como este donde se denota más la fragilidad de nuestra región y es por este motivo que autoridades regionales de distintos sectores políticos nos hemos sumado y unido para solicitar al gobierno central que cumpla con esta medida. Es por eso que, reiteramos y reforzamos este llamado al presidente de la república, a los ministros vinculados a esta problemática para que entienda la realidad de una región aislada y extrema como Aysén donde la realidad de nuestra región son totalmente distintas al resto del territorio nacional”.

Por su parte, el Diputado René Alinco manifestó “los aiseninos necesitamos un trato igualitario, igual que todos los chilenos, hasta este momento no hemos visto una preocupación real y efectiva del gobierno central. Estamos pidiendo que al más breve plazo se decrete cuarentena en la región de Aysén y también que se instalen barreras sanitarias en los puntos estratégicos de ingreso y salida de nuestra región. Esperamos, una vez más, no ser olvidados como siempre lo hemos sido”

A su vez, el Presidente del CORE, Sergio González señaló que “con mucha fuerza le pedimos al Ministro de Salud decretar cuarenta total o cierre en la región de Aysén, asegurando el abastecimiento necesario para enfrentar esta emergencia. Hoy, no contamos con una Red de Salud en condiciones para enfrentar un escenario negativo como el que se proyecta, por ello, las autoridades políticas de la región de Aysén nos hemos unido con un solo objetivo, el velar por la salud de toda nuestra querida gente de Aysén”

En tanto, el alcalde de la comuna de Lago Verde, Nelson Opazo, indicó que “Hoy día no hay otra alternativa que no sea la prevención, es la única herramienta que tenemos a la mano y es por eso que desde nuestra perspectiva lo más recomendable es generar un cierre total de la región garantizando los abastecimientos básicos para la población, decretando cuarentena. Hacemos el llamado a la autoridad nacional que pueda hacer eco de un pedido de toda la región de Aysén, en función de poder materializar esta decisión en el tiempo más breve posible”.

Finalmente, el alcalde Ricardo Ibarra de la comuna de Chile Chico, señaló que “hemos decidido apoyar esta solicitud al Ministro en el sentido de señalar que sentimos que no hemos sido considerados ni hemos sido escuchados, por eso esta carta espera ser la voz de los habitantes de la región de Aysén”.