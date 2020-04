Pensando en que se aproxima la Semana Santa, la seremi de Salud Alejandra Valdebenito pidió “evitar el desplazamiento y sigamos manteniendo el distanciamiento social”.

Coyhaique.- Veintiséis días han transcurrido desde que el Covid-19 ingresó a la región de Aysén, tiempo en el cual se han confirmado otros seis casos más –siendo el segundo más bajo del país- donde una de las medidas adoptadas por el gobierno para frenar el aumento ha sido el toque de queda, además de los llamados constantes al autocuidado y el aislamiento social.

Pese a ello, las estadísticas indican que a 15 días de instaurado la medida que impide la circulación de personas entre las 22:00 horas y las 05:00 de la madrugada, las policías y el personal de Ejército ha sorprendido a 65 personas incumpliendo el toque de queda.

“A la fecha tenemos 65 personas infraccionadas desde que se estableció el toque queda o restricción de movimiento y todas han sido citadas al Ministerio Público, y esto lleva inherente una multa asociada”, dijo el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales.

Por su parte, la intendente reiteró el llamado al autocuidado, señalando que “ninguna medida que adopte el gobierno, ni por mucho fundamento técnico y científico que tenga, va a dar solución o disminuir las posibilidades de contagio si es que nosotros no aplicamos el autocuidado. Por eso, día a día, hacemos el llamado a quedarnos en nuestras casas y cuidar a nuestros niños, adultos mayores y quienes tengan mayor fragilidad”, dijo.

En esa misma línea, y ante la petición de los alcaldes y parlamentarios para decretar cuarentena total y cierre de las fronteras, la Intendente explicó que “esas decisiones no son ni populares, ni políticas. Son decisiones técnicas que se toman en razón de la evolución que la enfermedad tiene en cada uno de los territorios. Yo lamento mucho que a una persona y familia se le revictimice, que a todos nos asusta, pero no podemos caer en agresiones ni amenazas, eso no habla bien de los seres humanos ni los ayseninos”.

De los casos en la región, la ejecutivo indicó que “la cantidad total de muestras tomadas en la región para Covid-19 son 197, de las cuales 188 han sido descartadas. Mantenemos 7 casos positivos y dos casos en espera de resultados y, podemos decir satisfactoriamente que una persona ya se ha recuperado”.

Respecto de las personas en cuarentena –obligatoria o voluntaria- desde la autoridad sanitaria informaron que a día de hoy esa cifra alcanza las 56 personas.

Séptimo Caso

Respecto a la preocupación expresada por la ciudadanía en diversos medios respecto a los posibles contactos que el séptimo caso pudo haber tenido en medios de trasporte, como posibles contactos de riesgo; Valdebenito informó que cada una de estas personas fue contactada con la finalidad de que adopten una cuarentena preventiva. Aun considerándose, bajo criterios epidemiológicos, como contactos de bajo riesgo.

“El paciente ingresó por todas las barreras sanitarias completamente asintomático, afebril, de acuerdo al relato del propio trabajador. En el bus se fue aislado de los otro cuatro pasajeros, lo mismo en la barcaza, iban muy pocos pasajeros durante ese día y también se fue aislado, a una distancia de incluso más de 10 metros con el único pasajero con el que tenía contacto en ese minuto”, aclaró.

De la misma forma, añadió que según “la indicación del equipo de epidemiología del Ministerio de salud, la sintomatología es clave para indicar o no cuarentena y para indicar contacto estrecho. Y en este caso los casos o contactos estrechos establecidos para este trabajador se basa en su familia, en su esposa y sus tres hijos”.

Semana Santa

Ante la proximidad del feriado de Semana Santa, la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito enfatizó en la necesidad de mantener las medidas preventivas y sobre todo, evitar desplazamientos a otros puntos de la región con fines recreacionales.

“Queremos pedir que esta fecha la disfrutemos en familia. Que no transiten a otras comunas o a otras ciudades, que eviten el desplazamiento hacia la casa en el campo o a otros puntos de la región. La distancia social sigue siendo la mejor herramienta para combatir el Covid-19”, indicó.