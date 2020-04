Jefe de la Defensa presentó Plan Semana Santa. Durante la jornada de toque de queda del lunes 8 personas fueron sorprendidas infringiendo la ley.

Coyhaique.- A un mes y cuatro días de que el virus Covid-19 aterrizara en Chile, la región de Aysén –quien hasta la fecha presenta la segunda menor tasa de contagios, con 7 casos positivos, y sin personas fallecidas- ha continuado reforzando las medidas para evitar el aumento de casos.

En razón de lo mismo y, a sabiendas de que la población adulto mayor es la más expuesta al virus Covid-19, la intendente y ejecutivo Geoconda Navarrete priorizó ante el Consejo Regional un suplemento presupuestario de $97 millones para los cuatro ELEAM de la región, en donde actualmente habitan más de 100 personas.

Sobre ello, la máxima autoridad regional indicó que “el Consejo Regional se ha reunido de manera extraordinaria para analizar una propuesta presentada por este Ejecutivo en la línea de suplementar los recursos que inicialmente estaban dados para financiar costos de funcionamiento y trabajo de los cuatro ELEAM que hoy día tenemos en la región: Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane. Este suplemento de $97 millones se suma a los $200 millones iniciales que ya estaban destinados para poder contribuir en una cantidad entre 7 y 8 meses a subsidiar alrededor del 70% de los gatos fijos que tienen estas instituciones”, dijo.

En esa misma línea, la intendente anunció que remitió un documento a la Contraloría para sellar el traspasó de $734 millones por parte del Gobierno Regional para la adquisición de 32 equipos que permiten la implementación del mismo número de camas críticas o mayor complejidad, para estar mejor preparados en el caso de necesitarlo.

“Agradezco públicamente a todos los Consejeros por la voluntad que día a día tienen para seguir trabajando por nuestra región en todos sus rincones”, señaló.

Según indicó la Intendente Geoconda Navarrete, hasta el 6 de abril, se habían despachado para análisis un total de 2019 muestras, descartando 196 exámenes, estando a la espera de 16 muestras y con 2 pacientes recuperados.

Traslado

Durante la noche del lunes se conoció de un posible caso de Covid-19 en la comuna de Aysén que afectaría a un trabajador de una empresa pesquera.

Sobre ello, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, dijo que “lo que nosotros sabemos es que efectivamente hay un trabajador de esta empresa que presentó sintomatología asociada a dificultad respiratoria, y que hoy día como el virus circulante en los trabajadores acuícola pasa por Coronavirus, la primera sospecha es por Coronavirus. No obstante, existen otros tipos de patologías como el Hanta o Influenza por lo tanto, hoy día se está haciendo el rescate con protocolo Covid-19 por la contingencia, pero aún no hay un diagnóstico para saber si efectivamente corresponde a Covid-19 o si el médico informa otro diagnóstico”, precisó.

Al ser consultada la Ejecutivo sobre la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y las empresas salmoneras para liberar su actuar, Geoconda Navarrete fue enfática en señalar que “no existe ningún acuerdo sino más aquel que involucra la responsabilidad que las empresas del sector acuícola deben tener con sus propios trabajadores y la comunidad. El compromiso en su accionar en estos tiempos de emergencia es porque ha sido el propio sector quienes lo han suscrito a través de un acuerdo conocido el fin de semana con la comunidad de Chacabuco y, nosotros siempre vamos a hacer exigir los protocolos y acuerdos que ellos han suscrito para resguardar la salud de esos trabajadores y las personas de nuestra región”.

En horas de la tarde, se conoció que el diagnóstico médico arrojó que tenía una diabetes descompensada.

Plan Semana Santa

Amparados en la resolución 203 del ministerio de Salud –vigente desde el 25 de marzo- que establece la prohibición de las personas hacia una segunda vivienda, pensando en la conmemoración de la Semana Santa.

Por lo mismo, el General Joaquín Morales detalló que ello “implica un reforzamiento de todas las barreas de control que ya están desplegadas, desde el norte hasta el extremo más austral. Esto se va a implementar con medios del Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones y de la Armada; medida que va estar vigente desde el día jueves a las 00:00 hasta el domingo hasta las 22:00 horas”.

En esa misma línea, el General de la Defensa Nacional señaló que a los automovilistas “se va pedir que se certifique el lugar de dónde provienen y el lugar hacia dónde van”.

Compartiendo el llamado del general, la ejecutivo agregó que “hoy día el llamado es a que esta fiesta la vivamos con nuestras familias en nuestras casas, no en la segunda casa y vamos a pedir que quienes se desplacen fuera de las localidades puedan acreditar –mediante algún documento- que efectivamente viven en alguna localidad hacia el sector donde se están desplazando; les pedimos comprensión, pero hoy día tenemos que extremar las medidas dado que, lamentablemente hay muchas personas que aún no toman conciencia de lo que esta enfermedad significa y de la facilidad del contagio que puede conllevar que tengamos no las cifras que hoy exhibimos sino que en cualquier momento puedan cambiar de manera negativa”.

En las últimas horas un total de ocho personas fueron infraccionadas por incumplir el toque de queda.