Un nuevo llamado al autocuidado y al aislamiento social efectuó la Intendente Geoconda Navarrete, ad portas del feriado de Semana Santa; mensaje que lo justificó al constatar con reportes del Ejército y las instituciones policiales de que ha existido un incremento de personas por las calles de Coyhaique.

Coyhaique.- “En los últimos días he visto con preocupación cómo aumenta el número de personas en las calles, es cierto que como ayseninos cada vez que tenemos un día de sol nos invitaba a salir; hoy día esa invitación es para que la vivamos en nuestra casa porque debemos seguir con el autocuidado. Si va de compras, hágalo solo; si va hacer trámites que sean los necesarios, lo mismo, hágalo solo y sin un acompañante. No nos expongamos porque ninguna medida sanitaria va a resultar efectiva si no obedecemos o tomamos en cuenta lo que es este virus”, dijo Geoconda Navarrete.

Las palabras de la Ejecutivo apuntan a que la región se mantenga como una de las regiones con menor contagio del país, y precisamente en esa línea volvió a recalcar que “a la fecha en nuestra región no hemos tenido casos graves de las personas con resultado positivo. Hasta la fecha ninguna de las personas contagiadas ha requerido de un ventilador mecánico, gracias a Dios, pero no sabemos cómo esto variará en las próximas semanas”, advirtió.

Hasta el martes 7 de abril, se habían despachado para análisis un total de 234 muestras, de las cuales 220 fueron negativas según el ISP. La región se mantiene con la menor tasa de contagios y es una de las siete del país que no registra fallecimientos.

A raíz de lo mismo, y teniendo en consideración los innumerables llamados a una cuarentena total y cierre de la región, Geoconda Navarrete indicó que “hoy día nuestro país exhibe las cifras que conocemos precisamente porque se han estado haciendo una gran cantidad de exámenes y en nuestra región gracias a Dios, la gran mayoría han resultado negativos. Prefiero a que nos critiquen porque estamos haciendo más exámenes, a que lo hagan porque dejamos de hacerlo”.

Fortalecer Medidas

A propósito de Semana Santa, la Intendente indicó que las medidas de seguridad en la región se verán incrementadas, a fin de evitar el traslado de personas dentro de la región de manera innecesaria.

“Vamos a intensificar las medidas de control, tanto las de las 16 barreras sanitarias que hoy día mantenemos –recordando que se incorporó una en la zona norte de Cochrane para monitorear el movimiento hacia las comunas de Cochrane, Tortel y Villa O´higgins- así mismo, se ha dispuesto a través del Jefe de la Defensa Nacional el intensificar los controles carreteros y para ello, se solicitará algún documento que demuestre que las personas que se están desplazando es porque tienen residencia permanente en ese lugar, de lo contrario, serán devueltos a sus puntos de origen”, precisó.

Caso Cupquelan

Conmoción causó en la localidad de Aysén el supuesto caso positivo de un trabajador acuícola, hecho que finalmente durante la tarde del martes fue descartado al tener una diabetes descompensada según el médico tratante.

Según explicó la seremi Alejandra Valdebenito, el trabajador “fue atendido en el Hospital Regional de Coyhaique tras activación de SAMU y al ser evaluado por el especialista, se descartó algún tipo de sospecha por Covid-19 por lo tanto, se dio de alta, al igual que al resto de sus compañeros de trabajo quienes retornaron al alojamiento que la empresa dispuso”.

Consultada la autoridad sanitaria por los protocolos de las empresas, Valdebenito precisó que el rol de la seremi de Salud es que “cada empresa que desarrolla faenas con un número determinado de trabajadores debe tener un prevencionista de riesgo y por lo tanto, son ellos los que articulan y desarrollan sus protocolos, nosotros lo que hacemos es establecer que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas, cautelando que durante el trayecto de un trabajador o paciente sospechoso, no se vayan a generar contactos con la comunidad”, aseguró.

Sobre lo mismo, la ejecutivo aclaró que “todos los protocolos de las empresas han sido solicitados por la autoridad sanitaria para ser revisados e incluso intensificados en el caso de ser demasiado flexibles a fin de resguardar la salud y vida de sus trabajadores” indicando además que “se ofició a la Dirección del Trabajo para saber la situación en la cual estaban siendo trasladados y evacuados los trabajadores de dicha empresa”.